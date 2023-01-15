فيفي عبده تكشف تجربتها مع الإجهاض وعدد زيجاتها

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 02:51 مساءً - كشفت الفنانة فيفي عبده عن قيامها بإجهاض طفل في مرحلة مبكرة من حياتها من أحد أزواجها على الرغم من حبها الكبير له ولكنها كانت مضطرة لذلك .

قالت فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” المذاع عبر قناة “الجديد” ويقدمه الإعلامي علي ياسين إن قرار إجهاضها لهذا الطفل يرجع إلى كونها وزوجها كانا في بداية حياتهما .

تابعت: “مكنش ينفع لا أخسره حياته ولا أخسر حياتي .. أنا مش مع الإجهاض بس كان غصب عني ومضطرة” .

فيما أشارت فيفي عبده إلى أنها تزوجت 5 مرات فقط، مضيفة: “مش بخاف من فشل الجواز، اللي بخاف منه إن اللي أتجوزه ميطلقنيش ويتمسك بيا وأنا مش عاوزاه” .

وعن سبب عدم ظهور ابنتها بالتبني “عطية الله” معها على السوشيال ميديا، علقت قائلة: “دي حاجة رزق ، لما بيجيلك رزق انت بتوريه للناس ولما ربنا بيديلك رزق بتحافظ عليه” .

ووجهت فيفي نصيحة إلى المرأة في حال اكتشفت خيانة زوجها فقالت: “كل الرجالة بتخون .. انا عايزة اقول للستات متستعبطيش، اوعي يروح منك الراجل، معاكي راجل لقطة وكويس متسيبهوش” .

أضافت: “اعملي نفسك مش عارفة .. خليكي جامدة اكسبي الحياة ومتكسبيش كلام الناس، لازم تبقي شايفة خيانته بنفسك، لما تشوفي بنفسك تبقي كسرتي عينه” .