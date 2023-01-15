كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 02:51 مساءً - كشفت الفنانة فيفي عبده عن قيامها بإجهاض طفل في مرحلة مبكرة من حياتها من أحد أزواجها على الرغم من حبها الكبير له ولكنها كانت مضطرة لذلك .
قالت فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” المذاع عبر قناة “الجديد” ويقدمه الإعلامي علي ياسين إن قرار إجهاضها لهذا الطفل يرجع إلى كونها وزوجها كانا في بداية حياتهما .
تابعت: “مكنش ينفع لا أخسره حياته ولا أخسر حياتي .. أنا مش مع الإجهاض بس كان غصب عني ومضطرة” .
فيما أشارت فيفي عبده إلى أنها تزوجت 5 مرات فقط، مضيفة: “مش بخاف من فشل الجواز، اللي بخاف منه إن اللي أتجوزه ميطلقنيش ويتمسك بيا وأنا مش عاوزاه” .
وعن سبب عدم ظهور ابنتها بالتبني “عطية الله” معها على السوشيال ميديا، علقت قائلة: “دي حاجة رزق ، لما بيجيلك رزق انت بتوريه للناس ولما ربنا بيديلك رزق بتحافظ عليه” .
ووجهت فيفي نصيحة إلى المرأة في حال اكتشفت خيانة زوجها فقالت: “كل الرجالة بتخون .. انا عايزة اقول للستات متستعبطيش، اوعي يروح منك الراجل، معاكي راجل لقطة وكويس متسيبهوش” .
أضافت: “اعملي نفسك مش عارفة .. خليكي جامدة اكسبي الحياة ومتكسبيش كلام الناس، لازم تبقي شايفة خيانته بنفسك، لما تشوفي بنفسك تبقي كسرتي عينه” .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تكشف تجربتها مع الإجهاض وعدد زيجاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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