كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 02:51 مساءً - أقيم مساء يوم أمس السبت عزاء مجدي البارودي والد الفنانة ريم البارودي في مسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون في مصر الجديدة .
وحرصت الإعلامية ريهام سعيد على تقديم واجب العزاء لريم البارودي في وفاة والدها، وذلك على الرغم من الخلافات التي نشبت بينهما والتي وصل البعض منها إلى ساحات المحاكم .
وظهرت ريهام سعيد في بعض الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس بجانب ريم البارودي لمواساتها ومساندتها بعد وفاة والدها .
كما تواجد في العزاء عدد من نجوم الفن والإعلام جاء من بينهم: محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، دينا فؤاد، هدى، والإعلامية ياسمين الخطيب والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم .
وكانت قد أعلنت الفنانة ريم البارودي وفاة والدها في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الأيام الماضية وتواجده بالعناية المركزة .
وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة ظهر الخميس من مسجد السلام بمدينة نصر، وظهرت ريم البارودي في حالة انهيار فور وصول جثمان والدها إلى المسجد .
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الخلافات بينهما .. ريهام سعيد في عزاء والد ريم البارودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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