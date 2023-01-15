رغم الخلافات بينهما .. ريهام سعيد في عزاء والد ريم البارودي

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 02:51 مساءً - أقيم مساء يوم أمس السبت عزاء مجدي البارودي والد الفنانة ريم البارودي في مسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون في مصر الجديدة .

وحرصت الإعلامية ريهام سعيد على تقديم واجب العزاء لريم البارودي في وفاة والدها، وذلك على الرغم من الخلافات التي نشبت بينهما والتي وصل البعض منها إلى ساحات المحاكم .

وظهرت ريهام سعيد في بعض الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس بجانب ريم البارودي لمواساتها ومساندتها بعد وفاة والدها .

كما تواجد في العزاء عدد من نجوم الفن والإعلام جاء من بينهم: محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، دينا فؤاد، هدى، والإعلامية ياسمين الخطيب والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم .

وكانت قد أعلنت الفنانة ريم البارودي وفاة والدها في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الأيام الماضية وتواجده بالعناية المركزة .

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة ظهر الخميس من مسجد السلام بمدينة نصر، وظهرت ريم البارودي في حالة انهيار فور وصول جثمان والدها إلى المسجد .