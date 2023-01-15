شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المؤتمر الفكرى حول التجارب المسرحية المغربية بمهرجان المسرح العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم المؤتمر الفكري حول (التجارب المسرحية المغربية) بمهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء جلساته، ويستكمل عدد من المسرحيين المغاربة عرض تجاربهم المسرحية ومنهم محمود الشاهدي وأحمد السبياع، وخلال الجلسة تتحدث بعض المخرجات عن خلاصة تجاربهم في المسرح المغربي، ويختتم المحور الفكري جلساته، بكلمة ختامية لمسؤؤل المحور الفكري، وكلمة للدكتور يوسف عايدابي.

كما يختتم المهرجان اليوم عروضه بعرض ثلاثة مسرحيات هي" أمل" من العراق للمخرج جواد الأسدي، و"تائهون" للمخرج نزار السعيدي من تونس، وآخر عروض المهرجان في يومه الأخير هو العرض الإماراتي "رحل النهار" للمخرج محمد العامري بمسرح محمد السادس الساعة الثامنة مساء.

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.