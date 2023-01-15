شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل وأخف دم.. ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور منذ قليل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعيد ميلاد والدتها ونشرت صورة تجمعهما سويًا معلقًا: "كل سنة وانتي طيبة يا أمي"

ربنا يديكي الصحة وطول العمر يا أذكى وأجمل وأخف دم ست في الدنيا.



ريهام عبد الغفور ووالدتها

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن ندمها على أدوار لعبتها في السينما لغرض التواجد فقط، قائلة أثناء استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس: "كنت بوافق على أدوار لغرض التواجد فقط، وكان والدى رافض، ولكن كنت مُصرة على ده ودلوقتى ندمت على عدد من الأدوار اللى عملتها".

وأضافت ريهام عبد الغفور حول استعانتها برأى والدها في أعمالها بقولها : "بالتأكيد ألجأ لوالدى ومشورته، ولكنه مش بيحب يزعلنى أبداً".

وأكدت ريهام عبد الغفور على تعلقها الشديد بوالدها قائلة : "أنا بنت أبويا جداً، وكنت طفلة خجولة أوى، حتى إني كنت بخبى وشى أثناء التقاط أي صورة لوالدي مع أي حد وأنا موجودة فيها، وده كان مخلى أهلى مش متخيلين إني همثل".

وعن أبرز أدوار والدها التى تحبها به قالت: "مسلسلين لا يعرضوا كثيراً هما (حسابى مع الأيام)، (عاد الماضى)، وكنت بحبهم ودوره في الاتنين مُبهر جداً".

وتكشف ريهام عبد الغفور خلال الحلقة كواليس أعمالها الفنية قائلة : "بحب أعمل حاجة أتعب أوى عشان أوصل لها".