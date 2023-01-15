شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الفنان الراحل سمير غانم ينعيه بكلمات مؤثرة فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام غانم، شقيق الفنان الكبير الراحل سمير غانم على إحياء ذكرى ميلاد شقيقه الراحل التي تتزامن مع اليوم من خلال توجيه رسالة مؤثرة لروحه عبر حسابه على فيس بوك.

وجاءت الرسالة على النحو التالي: "حبيب قلبى يا سمير، عيد ميلاد سعيد وأنت في جنة الخلد يا حبيبي، سيبت فراغ كبير يا حبيبي بس أنا فرحان إنك بتحتفل مع الملائكة والصحبة الحلوة، وعزائي إن مسيري هكون معاك بإذن الله".



شقيق الفنان الراحل

وتحل ذكرى ميلاد نجم الكوميديا سمير غانم، اليوم الأحد 15 يناير، أو كما يلقبه محبيه بـ "فطوطة"، فهو نجم لا يمكن أن تشاهده على الشاشة في أي عمل فني دون أن تضحك من قلبك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.

كما تمتلك أسرة الفنان الراحل موهبة فنية وتمثيلية وروح الكوميديا التي ورثتها ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم من والديهما، وكان للفنان الراحل سمير غانم مشاركة في عدة أعمال مع ابنتيه دنيا وإيمى، بعضها مع إحدى ابنتيها والبعض الأخر جمعت الثلاثى سوياً.