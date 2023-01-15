شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعمال جمعت سمير غانم بابنتيه دنيا وإيمي فى السينما والدراما.. ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد نجم الكوميديا سمير غانم، اليوم الأحد 15 يناير، أو كما يلقبه محبيه بـ "فطوطة"، فهو نجم لا يمكن أن تشاهده على الشاشة في أي عمل فني دون أن تضحك من قلبك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.

ويعلم الجميع أن أسرة الفنان الراحل سمير غانم يمتكلون موهبة فنية وتمثيلية وروح الكوميديا التي ورثتها ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم من والديهما، وكان للفنان الراحل سمير غانم مشاركة في عدة أعمال مع ابنتيه دنيا وإيمى، بعضها مع إحدى ابنتيها والبعض الأخر جمعت الثلاثى سوياً.

مسلسل الكبير أوى

شارك الفنان الكبير سمير غانم ابنته دنيا سمير غانم في بعض أجزاء مسلسل "الكبير أوى"، حيث ظهر كضيف شرف في دور "الحج درديرى" والد "هدية" التي تجسدها دنيا سمير غانم.

مسلسل لهفة

شارك الفنان سمير غانم ابنته دنيا في عام 2015 من خلال مسلسل "لهفة" والذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في شهر رمضان، وجسد سمير غانم دور "الحلوانى" والد "لهفة" التي تجسدها دنيا سمير غانم، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة طموح ترغب طيلة حياتها بالعمل في مجال التمثيل، وتحاول الاعتماد على خالها الذي يعمل ريجسيرًا لكي يساعدها على تحقيق ما تصبو إليه، فهي لا تريد أن تتحول في النهاية إلى مجرد كومبارس كما هو حال والدها، وفي محاولاتها لتحقيق الأمر، تصطدم الفتاة بالكثير من المفاجآت الفارقة.

مسلسل نيللى وشريهان

ظهر الفنان سمير غانم مع ابنتيه دنيا وايمى خلال مسلسل "نيللى وشريهان" عام 2016، حيث جسد دور "مكاوى" جد نيللى وشريهان التي تجسدهما دنيا وإيمي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تُجسّد (دنيا) دور فتاة ثرية تُدعى نيللي، وتجسد (إيمي) شخصية فتاة فقيرة تُدعى شريهان، إلى جانب كونهما ابنتا عم، فهما شخصيتان متنافرتان تمامًا، لكنهما تضطران لتنحية الخلافات جنبًا، لحل لغز ميكي، الذي يوصلهم إلى ميراث جدهما مكاوي أبو الخير.

مسلسل في ال لا لا لاند

شارك الفنان سمير غانم ابنته دنيا في مسلسل "في ال لا لا لاند"، حيث جسد سمير غانم دور "سليم" رجل أعمال، وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب يسافرون إلى إندونيسيا، لكن تحدث بعض المشكلات التى تؤدى إلى عطل فى محركات الطائرة، والتى يضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة، والهبوط بهم إضطراريًا في إحدى جزر تايلاند، ويحاولون أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة، مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.

مسلسل عزمى وأشجان

شارك الفنان سمير غانم ابنته إيمي وزوجها حسن الرداد في مسلسل "عزمى وأشجان" عام 2018، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومان بها.

مسلسل سوبر ميرو

ظهر الفنان سمير غانم مع ابنته إيمي عام 2019 في مسلسل "سوبر ميرو"، وتدور أحداثه حول "أميرة طفطف" وهى مسئولة سوشيال ميديا في موقع اخبار، وتعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة، فيساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.

مسلسل بدل الحدوتة تلاتة

قدم الفنان سمير غانم دور والد ابنته دنيا في مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" ويدور المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.

فيلم تسليم أهالى

ظهر الفنان سمير غانم بشخصه، في فيلم "تسليم أهالى" وهو الفيلم الذى لم يراه، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات الغير متوقعة.