شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أنجلينا جولي بصحبة بنتها فى مطار نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت أنجلينا جولي أنيقة أثناء سيرها عبر مطار نيويورك يوم الجمعة بصحبة ابنتها، مثلما ظهر خلال الصور التي تم رصدها للثنائى أثناء سيرهما في المطار، إذ ظهرت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا بكامل أناقتها، وهي تسير بطريقها عبر الأمن مرتدية زيًا أسود بالكامل، ومرتدية معطفًا بطول الركبة فوق بنطلون وقميص.



انجلينا جولى وبنتها

ولا تعد تلك الصور الأولى لها بصحبة أفراد عائلتها إذ سبق ورصدت أعين المصورين النجمة أنجلينا جولى أثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك بصحبة ابنها الأصغر نوكس، والبالغ من العمر 14 عامًا، وظهرت أنجلينا خلال الصور وهى بإطلالة سوداء مميزة، مع ابنها من النجم براد بيت.

وذلك بعدما قالت أنجيليا جولي ، في بيان لها خلال الأيام السابقة إنها ستترك منصبها كمبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حتى تتمكن من المساعدة بشكل مباشر أكثر مع النازحين والجماعات الإنسانية المحلية، وفقًا لموقع "نيويورك بوست".

وكشفت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا - والتي يمكن القول إنها أشهر عضوة في المنظمة - إنها "تنتقل" من دورها، الذي أدته تحت عناوين مختلفة منذ عام 2001 بعد زيارة العشرات من المناطق المنكوبة والمدمرة بالحرب في مهمات إنسانية.بيان أنجلينا جولى