شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات قوية من جماهير "السيدة العجوز" برحيل أليجري فى هذه الحالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني ليوفينتوس الإيطالي، أصبح مطالبًا بتغيير طريقته الدفاعية بما يتناسب من قدرات لاعبيه، خاصة بعد الهزيمة القاسية التى تعرض رغم الفريق أمام نظيره نابولي بنتيجة 1/5 فى الجولة الماضية.

وأضافت التقارير أن أليجري يتعرض للضغط من قبل جماهير يوفينتوس فى الفترة الحالية، من أجل تغيير خطته الدفاعية أو الرحيل عن الفريق وعدم إستكمال مسيرته فى تدريب "السيدة العجوز" بالمرحلة القادمة.

حيث أن خطة يوفينتوس الحالية تعتمد بشكل كبير على التكتل الدفاعي، الأمر الذي يجعله يخوض الكثير من المباريات بخمس مدافعين، مما يؤثر بالسلب على الفاعلية الهجومية للفريق، ويساهم فى تقليل خطورة دي ماريا وكييزا ثنائي الفريق.



نابولي حطمت أحلام أليجري بالعودة

وتري العديد من الآراء أن هزيمة يوفينتوس الثقيلة أمام نابولي، أفقدت الفريق كبريائه بشكل كبير فى الساحة الإيطالية، لا سيما أن الفريق كان يثير بشكل جيد فى الأونة الأخيرة، بعدما استعاد لروح الفريق وسلسة الإنتصارات، قبل أن يحطم سباليتي ورفاقه كل شئ.



موقف أليجري النهائي من الرحيل

وفى سياق متصل، أكدت مصادر قوية داخل يوفينتوس على صعوبة رحيل أليجري عن الفريق فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل ضيق الوقت الحالي الذي يعاني منه الفريق من تلاحم المباريات، مفضلة الإنتظار لنهاية الموسم لتقييم تجربة المدرب بشكل كامل وفقًا للنتائج.