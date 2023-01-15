فضل شاكر يطرح أغنية صعبان عليك حالي ويوجه الشكر لـ راشد الماجد

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنية صعبان عليك حالي، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي.

أغنية صعبان عليك حالي من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، وميكس وماستر عمرو هاشم، والفيديو كليب تحت قيادة المخرج محمود رمزي، وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: بقى صعبان عليك حالي.. لا ما يصعبش عليك غالي.. لا لا لا.. كفاية سيبني في حالي بقى.. إنساني تبت منك أنا.. إنساني.. صعب الرجوع تاني.. بعت رخيص الغالي أبكي وأنا مالي كما تضمن تتر أغنية صعبان عليك حالي، وجود شكر خاص للفنان راشد الماجد.

زيارة شيرين لـ فضل شاكر

وزارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان اللباني فضل شاكر مؤخرًا في لبنان، وذلك برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، ونشر فضل مقطع فيديو من تلك الزيارة، وهم يستعيدون ذكريات الأغنية الديو التي جمعتهما، وغنائهما أغنية يا حبيبتي يا مصر.

وأشار غازي بن نصر المكتب الإعلامي لـ فضل شاكر خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن تلك الزيارة نتج عنها وجود ديو غنائي سيجمعهما خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يستقروا على ملامحه المبدئية حتى الآن.

قد يهمك أيضا