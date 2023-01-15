شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح عمرو عبد الجليل للمشاركة فى فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على فيلم النجم الكوميدى على ربيع بعنوان "بعد الشر"، النجم عمرو عبد الجليل، للمشاركة في بطولة الفيلم، المقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة، من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف أمين جمال، ومن المقرر أن يتم لاعلانعن انضمام عبد الجليل الأيام المقبلة، ليبدأ فريق العمل التصوير بعد فترة من التحضيرات للعمل.

وكان قد تم التعاقد مع على ربيع، مى عمر، أوس أوس، بيومي فؤاد كما تم ترشيح عدد من الفنانين للظهور كضيوف شرف فى العمل الذى يكتبه أمين جمال ويخرجه أحمد عبد الوهاب.

وفى سياق آخر يواصل على ربيع تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، جيلان علاء، وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وكان أخر أعمال عمرو عبد الجليل مسلسل "الضاحك الباكى"، والذى عرض الفترة الماضية، وشارك في بطولته كلا من رزان مغربى، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقى، هاجر الشرنوبى، وآخرون، إخراج محمد فاضل.