شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم قدموا دور "التوأم" فى السينما المصرية.. آخرهم رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت النجم رامز جلال، الأنظار بعد عرض فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" في دور عرض السينما بعد ظهوره في أحادث الفيلم بشخصيتين "توأم" لشقيقين، وهذه الظاهر ليس بجديدة فمنذ بداية السينما المصرية وتشهد مثل هذه الظاهرة التي توالت على مر الزمان واختلاف الممثلين سواء في السينما أو الدراما، ورغم أنها اختفيت لفترة ولكنها ظهرت مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، وسنكشف خلال هذا التقرير أبرز النجوم الذين جسدوا دور "التوأم".

إسماعيل يس

يعتبر الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل يس، من أبرز النجوم الذين جسدوا دور التؤام، فقد قدم هذا الدور في فيلم "إسماعيل يس في الطيران"، عام 1959، حيث جسد أحدهما يعمل دوبلير في السينما والآخر يعمل في الطيران.

فريد شوقي

قام الفنان الراحل فريد شوقي بدور التؤام من خلال أحداث فيلم "النصاب" عام 1961، حيث كان أحدهما نصاب وشرير يعمل في تهريب الماس، أما الثانى فهو إنسان محترم رغم فقره الشديد، والفيلم من تأليف أحمد شكرى وإخراج نيازى مصطفى.

هنيدى

جسد النجم محمد هنيدى، دور التؤام من خلال أحداث فيلم "عندليب الدقى" عام 2007، حيث جسد أحدهما مصري واسمه فوزي والآخر خليجي ويدعى فواز، ويسعى فوزي لتحقيق حلمه للشهرة حيث يتمنى أن يصبح مطرباً شهيرًا، وتحدث له العديد من المواقف الكوميدية والصعبة، ويسافر للقاء شقيقه فواز في إحدى دول الخليج وتتوالى الأحداث.

أحمد حلمي

قدم النجم أحمد حلمى دور "التؤام" ولكن هذه المرة م 3 توائم في أحداث فيلم "كدة رضا" عام 2007 أيضا، حيث تدور أحداثه حول ثلاثة توائم أنجبتهم أمهم وماتت وتركتهم مع أب نصاب (هندي) وأوصته بأن يربيهم من مال حلال ويترك النصب والاحتيال، فامتثل لمطلب زوجته، لكن لخوفه من حسد الناس، قرر أن لا يظهرهم إلا كشخص واحد وأخرج لهم جميعًا أوراقًا رسمية باسم شخص واحد (رضا) وتتوالى الأحداث.

أحمد عز

قدم النجم أحمد عز دور التؤام ضمن أحداث فيلم "بدل فاقد" عام 2009، حيث قام بتجسيد توأم فرقت بينهما الأيام، حيث نشأ كل واحد منهما في بيئة مختلفة، أحدهما تبنّته راقصة ونشأ في الملاهي الليلية، والآخر تبنّته عائلة طيبة رفيعة المستوى، فيصبح الأول مدمنًا للمخدرات والثاني ضابط شرطة.