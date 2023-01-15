كارول سماحة تؤكد أنها فخورة باهتمام السعودية بكل أنماط الفنون

وجهت النجمة اللبنانية كارول سماحة تحية خاصة لجمهور موسم الرياض، الذي حرص على حضور حفلها الغنائي رغم برودة الطقس وانخفاض درجة الحرارة بشكل كبير، وقالت إنها تتمنى أن تقدم عبر موسم الرياض مسرحية غنائية من تراث الرحبانية.

وقدمت كارول سماحة خلال الحفل باقة من أعمالها المميزة التي عبرت عن الكثير من المشاعر الدافئة كان منها مش هعيش، فوضي، وحشاني بلادي، اطلع في هيك، شكرًا، اقول أنساك، حبيت دلوقتي، يا شباب يا بنات، يارب، غالي عليا، انسي همومك، اسمعني، خليك بحالك، سهرانين، اضواء الشهرة، ودارت الايام للسيدة أم كلثوم من تراث الطرب.

وقالت كارول سماحة بنهاية الحفل إنها فخورة باهتمام السعودية بكل أنماط الفنون من سينما لمسرح لحفلات، وأكدت أنها تتمنى المشاركة بمسرحية في الرياض، للرحبانية باعتبارهم مدرسة غنائية، ووجهت الشكر للجمهور الذي تحدى البرودة الشديدة ويعشق الفن والموسيقى ويحضر بهذه الكثافة.

وشاركت كارول سماحة جمهورها على صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك عدة صور من إطلالتها بحفل الرياض: وعلقت عليها قائلة: الرياض.. فوق الخيال.

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