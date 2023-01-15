شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتحدث عن فيلمه الجديد بعنوان "تاج" وتحضيراته لألبومه صيف 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم تامر حسنى عن تحضيرات فيلمه الجديد الذى اختار اسم "تاج" ليكون الاسم النهائي للعمل، المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الأضحى 2023، حيث أكد في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه بصدد الإعلان عن فريق الممثلين وتحديدًا البطلة المقرر أن تقف أمامه في الفيلم، مشيرًا إلى أنه جدد التعاون مع المخرجة سارة وفيق نظرًا لإنه يثق بها ولديها موهبة، خاصة أنه من آمن بها وأعطاها فرصة إخراج فيلمه "مش أنا" والذى حقق نجاحاً كبيرًا وقت عرضه في السينمات .

أما عن ألبومه الجديد، صرح حسنى أنه يقوم بتسجيل أغانى البومه الجديد حاليًا المقرر طرحه في صيف 2023، ولم يستقر على إسمه حتى الأن، لاسيما ان الألبوم يتضمن أكثر من مفاجأة، حيث يتعاون حسنى مع العديد من الشعراء والملحنين، كما يتضمن الألبوم أغنيات من تلحينه وكلماته .

فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات، وحقق ملايين الجنيهات وقتها، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية فيلم "بحبك"، ويشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.