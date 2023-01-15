شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المغربى بوسلهام الضعيف: اللغة تساهم فى تحديد الهوية المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان المغربي بوسلهام الضعيف خلال مشاركته في مهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء إن اللغة تساهم في تحديد الهوية المسرحية (الأسلوب المسرحي) ثم الترجمة كآلية لحوار الثقافات.

وأضاف بوسلهام خلال ورقة بحثية قدمها في المحور الفكري بالمهرجان: بالرغم من كل التحولات التي عرفها المسرح والاختلافات بين الأساليب والمدارس ، فإنه يبقي لحضور النص كقراءة، وتمرين صوتي، ضرورة قصوي في تشكيل العلاقات الأولي بين الممثل والشخصية ، فالممثل عندما يقرأ كلام الشخصية بصوت عال، فإنه يخرج من دائرة العلاقة السرية بينه وبين الشخصية الي العلن ، إنها إعلان أولي شهادة ميلاد لهذا الثنائي، ومن هنا تعلن الشخصية عن حضورها المسموع، إن القراءة يجب أن تكون جسا للنبض، لا أن تحنط في نبرة وطريقة واحدة، تجعل الممثل يحفظ لغة الشخصية بطريقة آلية وواحدة، يصعب عليه أن يتخلص منها من بعد.

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي " ماذا أفعل هنا بحق الجحيم ؟ " للمخرجة كارول العقاد ،والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر ، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد ، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، اضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني ، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان " اشتغالات المسرحي علي قضاياه " ، وكذلك تشارك الدكتورة نجوي عانوس في لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي ، والدكتور نبيل بهجت في عضوية لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال ، كما فازت الباحثتان المصريتان د. أسماء بسام ، ود. مروة وهدان بجوائز البحث العلمي ، وفي مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال فاز ثلاثة مؤلفين مصريين .

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.