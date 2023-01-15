شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى إدريس إلبا يفكر فى تغيير اسمه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الممثل العالمى إدريس إلبا أنه يمكن استبدال اسمه من لوثر إلى DCI John Luther في فيلم Luther الجديد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك عند الحديث عن الشخصية، التي جعلته مألوفًا بالنسبة للكثيرين، حيث صرح إلبا قائلا: "أنا أريد أن تكون شخصية لوثر مثل شخصية جيمس بوند، وأتمنى أن يقوم أحد من زملائى بملء الدور بمجرد أن انتهى من لعب دور المحقق".



إدريس إلبا

وأكمل إلبا حديثه قائلاً: "تقديم شخصيات مهمة ليست مسابقة، وأنا أشير إلى شخصية بوند كنموذج مهم مثل الفيلم الذي ننتظره، خاصة أن جون شخصية بارزة في فيلم هو بطله، وهذه هي المقارنة التي أجريها، بعض الأفلام تفعلها بشكل جيد، وبوند واحد منهم، وطموحي للشخصية أن يكون لها هذا النوع من التقديس بين متابعيها".

وأنهى إلبا حديثه قائلاً: "أريد أن يكون الناس مثل:" أوه! لوثر، الفيلم الأول؟ شرير، ويتابعون انتظار الشخصية في أعمال وأجزاء أخرى، وبعد ذلك ربما لاحقًا، عندما أكون كبيرًا في السن، سيقوم شخص آخر للعب جون ".

وكان قد أعلن الفنان إدريس ألبا عن الإنتهاء من تصوير فيلم luther والذي بدأ تصويره في العام الماضي وقال لموقع nme، إنه يتبقى بعض الأمور البسيطة للانتهاء بشكل كامل من الفيلم ليكون جاهز لعرضه قريباً.

يشهد هذا الفيلم عودة إدريس ألبا لشخصيته التي سبق وقدمها في مسلسل luther التليفزيوني والذي حمل الفيلم نفس اسمه، وذلك بسبب توقف المسلسل الأصلي لإصابة الفنان إدريس بفيروس كورونا في عام 2019 ليعود مره أخري بنفس الشخصية ولكن في الفيلم ويلعب دوره من جديد.

وأضاف الفنان إدريس ألبا أن الفيلم يشبه المسلسل التليفزيوني والذي عرض من عام 2010 وتوقف في عام 2019 ولكن الفيلم يختلف قليلاً لأن الأحداث تدور في نطاق أوسع عن المسلسل التلفيزيوني، حيث كان الفنان إدريس في هذا المسلسل التليفزيوني يلعب دور ضابط شرطه لديه القدرة علي الدخول في عقل المجرم ليتعرف علي القاتل، والمسلسل قام بتأليفه نيل كروس والذي قام بتأليف نسخة الفيلم المستوحاه من المسلسل، والمسلسل من إنتاج British Broadcasting Corporation وآخرين.

ويشارك الفنان إدريس ألبا في بطولة الفيلم مع سنثيا ايرفو ، اندي سيركيس ، ديرموت كرولي ، نيكول اشيلس ، لوريان، جيس لودين، الفيلم من تأليف نيل كروس إخراج جيمي بايني .