شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة مسابقة "النصوص والدراسات النقدية المسرحية" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، يعقد المجلس الأعلى للثقافة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد الموافق 15 يناير، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة النصوص والدراسات النقدية المسرحية التي نظمتها لجنة المسرح بالمجلس في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية؛ برئاسة المخرج الكبير عصام السيد.

وكان قد أعلن عن مسابقة لجنة المسرح في أغسطس الماضي ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة؛ ضمن تنفيذ خطة التنمية المستدامة فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين؛ وتضمن المسابقة ثلاث جوائز في كل فرع من الفرعين؛ وتقدم للمسابقة تسعة وستون متسابق في الفرعين؛ وقامت لجنة التحكيم بأعمالها التي انتهت إلى الوصول إلى إعداد قائمة قصيرة تتضمن سبعة أعمال من الأعمال المقدمة لفرع الدراسات النقدية لاختيار الثلاثة أعمال الفائزة من بينهم؛ كما تضمنت القائمة القصيرة ستة أعمال من بين الأعمال المقدمة لفرع النصوص المسرحية يتم اختيار الثلاثة أعمال الفائزة في الفرع من بينهم .

وقد ضمت القائمة القصيرة الأعمال التاليةفي فرع الدراسات النقديةمسرحية باب الفتوح لمحمود دياب (مساءلة التاريخ والخطاب الدرامي)، لمحمود أحمد محمود زكري، والمعالجة الدرامية لآليات المسرحة في الاحتفالات الطقسيـة .. تطبيقًا على بعض النصوص المسرحية المصرية، للناقدة رنا محمد عبد القوى منصور محمد، والمعلن والمخفي في مسرحية زوبة المصرية، لشريف صالح عبده على صالح، والدراماتورجيا البديلة وسؤال ما بعد الدراما، *للكاتبة / ناهد صلاح منصور أحمد، ومسرح هن في مصر ، *للكاتب / إبراهيم الحسيني على محمد، وتجليات التراث السلطوي والانساق الثقافية الابوية في عرض "ليل الجنوب"، لإسراءمحمد فهيم حبيب، والمسرح السيري " ببليوجرافيا شارحة لتجليات السير الشعبية في المسرح العربي"، *لعبدالرحيم عبد الكريم أحمد محمد.

أما القائمة القصيرة في النصوص المسرحية تضمنت كلا من "الرماد " لدعاء جمال فهيم عبداللطيف البادي، و "أضغاث أحلام" لأحمد سمير قرني محمد و"أنشودة القمري الحزين " لكرم طلعت نبيه، و"قبور بلا موتى " لهاني مصطفى محمد قدري و " الحي اللاديني،" لمحمد سالم أحمد سالم، و " خطايا الجبل " لمحمد خميس محمد .