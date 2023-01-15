حليمة بولند تثير السخرية بعد كشفها عن مشروب “سحري وعجيب” للجمال!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 05:51 صباحاً - كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، أسرار مشروب الجمال الخاص بها، والذي أكدت على فوائده الصحية للبشرة والجسم، مشيرة إلى أنه أفادها شخصياً بصورة كبيرة فضلاً عن مذاقه الرائع.



وشاركت حليمة بولند مكونات مشروبها المفضل صباحاً مع متابعيها، موضحة أنها مكونات سهلة وبسيطة وتضفي مذاقاً جيداً على هذا المشروب الذي وصفته بالسحري العجيب وهو مشروبها المفضل بعد القهوة.



وقالت حليمة بولند: “بنات دائما أقول لكم عنه، شمندر مع توت مع كركديه مع زنجبيل ومرات أحط رمان ومرات لا، اليوم حاطة رمان، رهيب، وايد حلو للبشرة للشعر للجسم للصحة بشكل عام وأكيد للناس اللي تعاني من فقر الدم”.

وبعد هذا الفيديو تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عنوان جاء فيه ان حليمة بولند تصرح ان عصير الشمندر هو سر جمالها ما اثار موجة من التعليقات الساخرة.

وقد نشر البعض صورا قديمة لبولند مع تعليقات مثل “((أنا سر جمالي الشمندر)) اي واضح ان عصير”

بينما قالت اخرى “كسروا خاطري الدكاترة اللي اشتغلوا في وجهها من نحت وشد ورفع ونفخ وبوتكس وفلر والتصوير بفلتر وآخر شي طلع الشمندر اهو السبب”.