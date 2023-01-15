بيكيه يرد على شاكيرا بساعة كاسيو: “انها ساعة تدوم مدى الحياة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 02:51 صباحاً - رد نجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، بطريقته الخاصة على الأغنية التي أطلقتها صديقته السابقة، شاكيرا، والتي حملت تلميحات “تهكمية” عليه بأنه “استبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو”.

وفي مقطع فيديو على تويتر، يقول بيكيه مستغلا حديثه عن بطولة “كينغس ليغ” التي يرأسها، “لقد أرسلت لنا كاسيو ساعات جديدة”، مضيفا “لقد توصلنا إلى اتفاق رعاية بين البطولة وشركة كاسيو” وسط ضحك من الحاضرين.

وكان بيكيه يتحدث وهو يظهر ساعة “كاسيو” رمادية يرتديها، وهو يقول إنها “ساعة تدوم مدى الحياة”.

وحققت أغنية شاكيرا التي “تتهكم” بها على صديقها السابق، بيكيه، أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني “بيزاراب”، والتي قالت فيها إنها “تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما”، مشيرة إلى أنه “استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو”.

وقالت في الأغنية إنها في مستوى “أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماما”، ودعته إلى أن يقضي وقتا في تدريب “عقله” مثلما يقضي وقتا في التدرب بالنادي الرياضي.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه، الذي لعب كرة القدم في أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا ولديهما.

وبعد انفصاله بدأ بيكيه (35 عاما) علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عاما).