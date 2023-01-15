إيقاف المذيعة منى العمدة وإحالتها للتحقيق.. ما علاقة نبرة صوتها؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 02:51 صباحاً - أعلنت قناة النهار المصرية، السبت، إيقاف المذيعة، منى العمدة، وبرنامجها “الجمهورية الجديدة” بسبب تجاوزات لم تحددها.

وقال بيان نشرته القناة على صفحاتها على المنصات الاجتماعية إن إدارة القناة قررت إحالة المذيعة وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري .

ولم تتضح الأسباب الدقيقة وراء قرار إدارة القناة بينما قال البيان إنه تم “رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة”.

لكن مستخدمين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا طريقة كلام المذيعة ونبرة صوتها وحركاتها الغريبة خلال تقديم البرنامج.