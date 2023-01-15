شكرا لقرائتكم خبر عن متحف رموز الفن المصري يستقبل مقتنيات عبد الحليم حافظ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل متحف رموز ورواد الفن المصري بعض مقتنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، يهديها ابن شقيقه محمد شبانة اليوم الأحد في تمام الساعة الـ11 صباحًا بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك.

اشتهر عبد الحليم حافظ بلقب العندليب، ويعد أحد أبرز نجوم الغناء المصري والعربي، ويتمتع بشهرة وشعبية كبيرة بين مختلف الأجيال حتى التي لم تعاصره، ويحفل تاريخه الفني بسجل حافل من الأغاني والأفلام السينمائية.

ورحل عبد الحليم حافظ عن عالمنا يوم 30 مارس عام 1977، ومن آخر أفلامه التي قدمها في السينما "أبي فوق الشجرة" مع عماد حمدي وميرفت أمين.

متحف رموز ورواد الفن المصري

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مؤخرا قاعة مقتنيات "رموز ورواد الفن المصري" بعد تطويرها، وذلك بمقر المركز القومى للمسرح بالزمالك، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وبعض الرموز الفنية منها الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والكاتبة هدى وصفي، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور هانى أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور عمرو دوارة، والدكتور عادل عبده رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنانة عزة لبيب، والإعلامية بوسى شلبي.

وتحتوي مقتنيات "رموز ورواد الفن المصري" على عدد من مقتنيات كبار الفنانين المصريين منهم: نجيب الريحاني، زكى طليمات، سيد درويش، يوسف وهبي، توفيق الحكيم، صلاح جاهين، داود حسني، نبيل الألفي، علوية جميل، أمينة رزق، محمد الكحلاوي، توفيق الدقن، محمود عزمي، السيد راضي، محمد رضا، إبراهيم سعفان، عبد المنعم إبراهيم، عدلى كاسب، شكرى سرحان، حسن عابدين، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سمير العصفوري، فهمى الخولي، عقيلة راتب، عمر الحريري، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، مشيرة إسماعيل، محمود الجندي، محمد شوقي، أحمد راتب، سناء شافع، سيد زيان، مجدى وهبة، ومحمد متولي، محمود مسعود، المنتصر بالله، سهير الباروني، جمال إسماعيل، صلاح رشوان، طلعت زكريا، فاروق يوسف، محمد عناني، حسن الديب، وآخرين من رواد الفن المصري.

بالإضافة إلى مخطوطات بخط اليد لبديع خيرى ومارون النقاش ومحمد التابعى وأبو السعود الإبياري. وماكيت دار الأوبرا المصرية القديمة، وآخر للمسرح القومي، وماكيت لمسرح سيد درويش، والكثير من الصور الأصلية والنوت الموسيقية والنصوص المسرحية التراثية النادرة، والمقتنيات الشخصية لعظماء الفن المصرى فى مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وماكيت لمسرح سيد درويش، والكثير من الصور الأصلية والنوت الموسيقية والنصوص المسرحية التراثية النادرة، والمقتنيات الشخصية لعظماء الفن المصرى فى مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.