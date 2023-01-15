شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "العمدة" يسجل التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم محمد رمضان الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "العمدة"، والذي يتجدد فيه تعاونه مع المخرج محمد سامي للمرة الرابعة، بعدما قدم العام الماضي مسلسل "المشوار" إخراج محمد ياسين.

مسلسل الأسطورة

وجاء التعاون الأول الذي جمع محمد رمضان بمحمد سامي في مسلسل "الأسطورة" الذي حقق نجاحا كبيرا للثنائي خلال الموسم الرمضاني 2016، والذي شارك في بطولته كل من: فردوس عبد الحميد، روجينا، هادي الجيار، ريم مصطفى، دارين حداد، محمود حافظ، مي عمر، نسرين أمين، ياسمين صبري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي.

تدور أحوال مسلسل "الأسطورة" حول "ناصر" وهو شاب خريج كلية الحقوق يسكن فى منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه "رفاعي" السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح، يتم رفضه، ويتورط ناصر في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصًة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير.

فيلم جواب اعتقال

وفي العام التالي شارك الثنائي في فيلم "جواب اعتقال"، وهو من بطولة محمد رمضان، إياد نصار، دينا الشربيني، سيد رجب، صبري فواز، محمد عادل، صبري فواز، محمد أبو داوود، وغيرهم من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "البرنس"

بينما جاء التعاون الثالث الذي جمع رمضان بسامي خلال موسم رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" الذي حصد إشادات واسعة من الجمهور وقتها، وحصد مشاهدات عديدة، والذي شارك في بطولته احمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد داش، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل العمدة

وبعد غيابهم عن التعاون سويا خلال العامين الماضين، يتجدد هذا التعاون من خلال مسلسل "العمدة" الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويجسد "رمضان" خلال العمل دور "جعفر العمدة".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.