شكرا لقرائتكم خبر عن المنيور وسيارة حامد أفضل فيلمين عمانيين فى مهرجان الشرقية السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي كلمته قال أنور الرزيقي مدير مهرجان الشرقية السينمائي الدولي ان عبارة مرحباين عودة.. مصطلح استخدمناه في هذه النسخة الأولى من المهرجان بغرض الترحيب وعرض ما تمتلك عمان من تضاريس ومقومات طبيعية تساعد في تقديم صورة بصرية منفردة لمن أراد أن يبدأ أي مشروع جديدٍ يرغب من خلاله في تصوير عمل سينمائي جديد.. وبلا شك فإن الجمعية العمانية للسينما والمسرح لن تألو أي جهد في سبيل دعم ونجاح هذه المشاريع أياً كانت لأبناء الوطن أو لضيوفه من المشتغلين في السينما.

كما شهدت فعاليات المهرجان تكريم موقع وجريدة ”الخليج 365” وتسلم التكريم الزميل محمد سعد الصحفى بـ"الخليج 365".

وأعلنت إدارة المهرجان عن الجوائز للأفلام المشاركة، حيث ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي عُماني لفيلم "سيارة حامد" للمخرجين حمد القصابي وعلي السيابي، وعلى أفضل فيلم روائي دولي حصل فيلم "حبال المودة" للمخرجة وجدان خالد من المغرب، وعلى جائزة لجنة التحكيم (عماني ودولي) روائي حصل فيلم "يوم عادي" للمخرج أنس خالد زواهري من سوريا.

وحصل فيلم الندم على شهادة تنويه للمخرج الطفل علي شبير العجمي من سلطنة عمان ، اما جائزة تصويت الجمهور فذهبت الى فيلم "لحظة" للمخرج زيد حسن السبايلة من اليمن.

أما جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة العمانية والدولية فقد ذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي عماني لفيلم "المنيور" للمخرج محمد العجمي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي دولي لفيلم "كعكة وسكر" للمخرج يوسف غازي الحسني من اليمن، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي (عُماني ودولي) لفيلم "جميلة في زمن الحراك" للمخرج عبدالرحمان حراث من الجزائر.

وحصل فيلم "أماكن في القلب" للمخرجة أروى بنت نبيل الزدجالية من سلطنة عُمان على شهادة تنويه اما جائزة تصويت الجمهور فذهبت الى فيلم "خيوط مبعثره" للمخرجة شيخه العريمية من سلطنة عمان.

وأعلنت إدارة المهرجان عن جائزة أفضل فيلم في محور هوية المهرجان "العمارة العمانية" لفيلم "سقف" للمخرج محمد الكندي من سلطنة عمان، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "برج الجنينة" للمخرج محمد سعيد الفارسي من سلطنة عمان وجائزة شهادة تنويه لفيلم "البناء الحجري" للمخرج محمد الرزيقي من سلطنة عمان اما جائزة تصويت الجمهور فذهبت الى فيلم "مساجد في عمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم" للمخرج محمد البلوشي.

تضمن حفل الختام عرض مرئي عن حصاد المهرجان خلال الأربعة أيام وتكريم عدد من الرعاة والمساهمين في إنجاح المهرجان.

جدير بالذكر أن صباح اليوم عقد جلسة نقاشية حول الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان وتم التطرق الى الجوانب النقدية بمشاركة صناع الأفلام وضيوف المهرجان والمهتمين بالنقد السينمائي والمثقفين والفنانين من سلطنة عمان والدول المشاركة.

واستمر المهرجان لمدة أربعة أيام مليئة بالنقاشات وعروض الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية القصيرة العمانية والدولية وهوية المهرجان محور العمارة العمانية