شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تيتانيك يعود من جديد ومحمد هنيدى يقترب من الـ20 مليون جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" نشرة فنية جديدة استعرض خلالها مجموعة من أبرز الأحداث الفنية التي شهدها الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

وتطرقت النشرة إلى آخر أخبار إيرادات الأفلام بداية من فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدي والذى تصدر قائمة الإيرادات اليومية، مُحققًا ليلة أمس الجمعة 947 ألف جنيه في دور العرض السينمائية على مستوى الجمهورية، حيث حقق الفيلم في دور العرض في مدة قصيرة واقترب من 20 مليونًا في شباك التذاكر.

فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

أيضاً حقق فيلم "شلبي" إيرادات أمس الجمعة بدور السينما المصرية بلغت نحو 681 ألف جنيه مصري، ليبلغ مجموع إيراداته منذ طرحه قبل 10 أيام أكثر من 5 ملايين ونصف مليون جنيه.

فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

كما يستعد على ربيع لتصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "بعد الشر" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 يناير، وذلك بعد فترة من التحضيرات وعقد جلسات عمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة وعلى رأسهم مى عمر، أوس أوس، بيومي فؤاد كما تم ترشيح عدد من الفنانين للظهور كضيوف شرف فى العمل الذى يكتبه أمين جمال ويخرجه أحمد عبد الوهاب.

وبخصوص السينما العالمية فقد عاد فيلم Titanic إلى صدارة اهتمام الصحف وصناع السينما العالمية بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عامًا على عرضه، للمخرج جيمس كاميرون وده بعد ما صدر عام 1997 وحققت وقت صدورها نجاحًا عالميًا.

فيلم Titanic ها ينزل دور السينما العالمية بتقنية 4K في إطار الاحتفال بمرور 25 عاما على عرضه للمرة الأولى، إذ سيتم طرحه في السينما يوم 10 فبراير المقبل، وأصدر صناع العمل إعلان دعائي جديد له مؤخرا.