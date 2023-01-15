شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عزاء والد ريم البارودى بحضور أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مراسم عزاء والد النجمة ريم البارودي بمسجد الصديق بمساكن شيراتون، وحضر الفنان أشرف زكي ورامي وحيد ومنير مكرم.

وتوافد على عزاء والد النجمة ريم البارودي المقيم بمسجد الصديق بمساكن شيراتون كل من النجمة إيمان العاصي وإيهاب فهمى ودينا فؤاد.

وحرص كل من النجم محمد رمضان وزينة على تقديم واجب العزاء في والد النجمة ريم البارودي الذي يقام بمسجد الصديق بمساكن شيراتون، والتي وافته المنية أول امس بعد صراع مع المرض.

وتتلقى حاليًا الفنانة ريم البارودي عزاء والدها في مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وحرص على أول الحضور المذيعة بوسي شلبي.

وكانت ريم الباردوى شيعت مع أفراد عائلتها وأصدقائها جثمان والدها إلى مثواه الأخير، بعدما أدت صلاة الجنازة على الجثمان أول أمس الخميس فى مسجد السلام بمدينة نصر، كما شارك فى الجنازة النجمة زينة والفنانة عبير منير.

وظهرت ملامح الحزن والتأثرعلى وجه النجمة ريم البارودى بعد صلاة الجنازة وخلال تشييع جثمان والدها ودخلت فى نوبة بكاء بعد صلاة الجنازة.

ورحل والد ريم البارودى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

ورافقت ريم البارودي والدها خلال الفترة الماضية في المستشفى قبل وفاته، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام صورة من داخل المستشفى كتب تعليقا عليها موجهة الكلام لوالدها: ما تسبنيش يا بابا رحمتك يا رب.

كما نشرت ريم البارودي دعاء قالت فيه: اللهم إني اسالك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة.. يا محمد اني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى.. اللهم شفعه في واشفي أبي شفاء لا يغادر سقما ولا عجزا ولا ألما عاجلا غير أجلا يارب.

يشار إلى أن ريم البارودى عرض لها مؤخرا مسلسل "نقل عام"، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.