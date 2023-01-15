شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطلق أحدث أغانيه "صعبان عليك حالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "صعبان عليك حالي" من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، ومكس وماستر عمرو هاشم، وإخراج محمود رمزي، وإشراف عام اياد النقيب.

وتقول كلماتها:

بقى صعبان عليك حالي / لا ما يصعبش عليك غالي

لا لا لا

كفاية سيبني في حالي بقى / إنساني تبت منك انا

إنساني

صعب الرجوع تاني / بعت رخيص الغالي ابكي وانا مالي

"صعبان عليك حالي" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على "يوتيوب"، وتعد أحدث أعمال المغنى فضل شاكر.