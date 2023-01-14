اللبنانية نوال الزغبي تَصدم المتابعين حول حقيقة عمل ابنها في أحد الفنادق

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل حول تصريحاتها الأخيرة بشأن وظيفة ابنها للمرة الأولى، حيث قالت إنه يعمل في خدمة الغرق في أحد الفنادق، ويتقاضى رتباً قيمته 300 دولار.

نوال الزغبي تكشف طبيعة عمل ابنها في أحد الفنادق

عندما تم سؤال الفنانة اللبنانية نوال زغبي حول طبيعية عمل ابنها في أحد الفنادق قالت بأنه يعمل في خدمة الغرف، حيث تقاضى أجره 300 دولار، وحيث أبدى مقدم البرنامج رودولف هلال استغرابه، من الراتب ومن العمل الذي يقوم به ابن أحد أشهر الفنانين في الوطن العربي، لترد عليه نوال قائلة: ”إيه ليش لا، كيف بدو يطلع رجّال، ليه عيب الشغل؟ بالعكس بيزيد خبرة، وجائحة كورونا منعته من الذهاب للجامعة".

وتابعت خلال المقابلة التي تمت على قناة”LBCI“ اللبنانية، أنها عندما تذهب لشراء ملابس ماركات عالمية لابنها يطالبها بإرجاعهم ويرفض أن يرتديهم في العمل، مشيرة إلا أنه يختلف بشكل كبير عن ابنتها تيا ديب التي ترتدي الكثير من الملابس العالمية والغالية، وتستعرضهم على الحسابات الشخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن نوال الزغبي أنجبت ثلاثة أبناء من طليقها إيلي ديب، وهم جورج وجوي وتيا ديب، وكانت بينها وبين طليقها مشاكل كثيرة منذ لحظة الطلاق من أجل حضانة الأطفال.

تباين ردود الأفعال حول وظيفة نجل نوال الزغبي

حيث تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وأحدثت تصريحات نوال الزغبي استغراب الكثير من المتابعين حول رفضها تولى مسؤولية ابنها وتركه للعمل، وجاء آخرون معبرين عن إشادتهم بهذا التصرف الذي يجعله قادراً على تحمل مسؤولية نفسه بعيداً عن الاعتماد على والدته.

وبالرغم من صدمة الكثير في أن أبناء المشاهير يتلقون تعليهم في الخارج ويعتمدون على أموال والدهم ووالدتهم، إلا أن نوال الزغبي دائما ما فجأة الكثير بأنها تريد لابنها أن يتحمل مسؤولية نفسه ولا يعتمد على ما لديها، بعكس الكثير من المشاهير الآخرين، من يجلب لأبنائه الماركات والسيارات.

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