حقيقة اعتزال الفنان جورج وسوف بعد وفاة نجله وديع

يترقب الوسط الفني بالوطن العربي، القرار النهائي للفنان السوري جورج وسوف، وذلك عقب تردد أنباء قوية عن اعتزاله الغناء والفن بعد وفاة نجله وديع جورج وسوف، ودخوله في حالة نفسية سيئة أثرت عليه جسدياً، حيث تداول عدد من الإعلاميين في لبنان أنباء قوية عن نية النجم جورج وسوف اعتزال الغناء والفن بعد وفاة نجله وديع حزناً عليه.

جورج وسوف في حداد على وفاة نجله

40 يوم حدادًا يعيشها الفنان السوري جورج وسوف عقب وفاة نجله بسبب شعوره البالغ بالحزن، حيث أكدت الكثير من المصادر المقربة من جورج وسوف، أنه في حالة نفسية سيئة غير قادر على الغناء مجدداً بعد رحيل نجله وديع نجله الطيب الذي كان يعشقه كثيراً.

وقالت مصادر مقربة من الفنان جورج وسوف، إن الفنان أثناء الحديث عن أوجاعه وبخاصة أن الراحل كان يحظى بمكانة خاصة جداً لدى والده، وتحدث وسوف مع أكثر من شخص حول قرار الاعتزال؛ ما تسبب في تسريبه لمواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر تتحدث عن اعتزال جورج وسوف

وأضافت المصادر المقربة إنه من المقرر أن يتأخذ جورج وسوف قراره النهائي فيما يخص الغناء بعد انتهاء فترة الحداد، والحزن الذي يعيشها، حيث سيعلن بنفسه القرار رسمياً أمام وسائل الإعلام.

وفاة نجل جورج وسوف

يذكر أن الفنان جورج وسوف يعيش حالة من الحزن الشديد على فراق نجله وديع جورج وسوف يوم الجمعة السادس من يناير 2023 بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بمضاعفات عملية قص المعدة وتغيير المسار التي خضع لها في شهر ديسمبر عام 2022، والتي خرج من المستشفى وعاد إلى منزله قبل أن تتفاقم حالته الصحية وتسبب في وفاته بعد إصابته بنزيف حاد في المعدة ليتم نقله إلى المشفى، وتم نقل الدم له قبل أن يتعرض لأزمة قلبية ويمكث في العناية المركزة بحالة حرجة جداً حتى وفاته

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