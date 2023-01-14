حقيقة ارتباط منة شلبي بالسيناريست تامر حبيب عاطفياً

عادت الفنانة منة شلبي تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما انتشرت شائعة ارتباطها بالسيناريست تامر حبيب، خاصة بعد أزمتها الأخيرة والحكم الصادر ضدها على خلفية القبض عليها في مطار القاهرة، حيث قررت منة شلبي التزام الصمت وتولت الرد صديقاتها الإعلامية إنجي علي، الرد على الشائعة التي تصدرت والحديث عن حقيقة وجود علاقة عاطفية بين أصدقائها.

إنجي على تدافع عن منة شلبي وتامر حبيب

ودافعت إنجي علي صورة تجمع تامر حبيب ومنة شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستقرام"، وكتبت عليها :" بجد مش قادرة أصدق إن الشائعات والفتي وصل لهذه الدرجة… ارحموا الناس وسيبوهم في حالهم أولا منة شلبي بتصور مسلسلها لرمضان باسم تغيير جو ووالدتها في المستشفى تعبانة وتامر حبيب بيحضر حاليا لشغله ومشغول جدا وتامر لسه كاسر الـ 50 سنة جبتوا منين 58 دي".

وتابعت "إنجي علي" في تعليقها: أنا برد لأن تامر ومنة أصحابي وأخواتي وأنا بستغرب جدا من الكلام اللي بسمعه وأنه ليس له أساس من الصحة !!!!!حقيقي استفزاز بس".

تامر حبيب يرد على شائعة ارتباطه بمنة شلبي

فيما أبدي السيناريست تامر حبيب، غضبه واستيائه الشديد من البعض الذين تنمروا على نشر صورة له تجمعه بالفنانة منة شلبي، وعلق عليها :"يا ما أنت كريم يا رب، الحمد لله".

وعلق تامر حبيب على الشائعة التي انتشرت حيث عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" فوجئت بناس كتير بتعمل ايموچي ضحك على تعليقات أصدقائي في البوست اللي نزلته من شوية بقول فيه الحمد لله على الحكم في قضية منة شلبي، و الموضوع استفزني و ماكنتش فاهم ليه، فدخلت أشوف مين الناس اللي فشتها عايمة قوي كده، لقيتهم كلهم ناس ماعرفهومش و من پروفايلاتهم أي عيل أهبل يفهم الناس دول اتجاهاتهم ايه و قصدهم ايه".

وتابع تامر حبيب:" تماماً، اضحكوا جامداً على الأقل انتوا بتضحكوا أو بتسخروا من خبر مبهج ومفرح كل البني آدمين اللي تتوفر فيهم مواصفات الإنسانية، وإن شاء الله لما نشوفكم في مصايب وأزمات ومحن تحرق قلوبكم وقلوب اللي بيحبوكم ، ده لو كان فيه حد بيحبكم أو كنتوا تفهموا أصلاً يعني إيه حب، احنا مش هانضحك… احنا هانقول اللهم لا شماتة، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

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