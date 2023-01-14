شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق وبوسي شلبي أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة ريم البارودي عزاء والدها حاليا فى مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وكان أول الحضور المذيعة بوسي شلبي.

وشيعت ريم الباردوى مع أفراد عائلتها وأصدقائها جثمان والدها إلى مثواه الأخير، بعدما أدت صلاة الجنازة على الجثمان أمس الأول الخميس فى مسجد السلام بمدينة نصر، كما شارك فى الجنازة النجمة زينة والفنانة عبير منير.

وظهرت ملامح الحزن والتأثرعلى وجه النجمة ريم البارودى بعد صلاة الجنازة وخلال تشييع جثمان والدها ودخلت فى نوبة بكاء بعد صلاة الجنازة.

ورحل والد ريم البارودى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

ورافقت ريم البارودي والدها خلال الفترة الماضية في المستشفى قبل وفاته، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام صورة من داخل المستشفى كتب تعليقا عليها موجهة الكلام لوالدها: ما تسبنيش يا بابا رحمتك يا رب.

كما نشرت ريم البارودي دعاء قالت فيه: اللهم إني اسالك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة.. يا محمد اني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى.. اللهم شفعه في واشفي أبي شفاء لا يغادر سقما ولا عجزا ولا ألما عاجلا غير أجلا يارب.

يشار إلى أن ريم البارودى عرض لها مؤخرا مسلسل "نقل عام"، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.