نجوم الفن يتوافدون على عزاء وديع جورج وسوف

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 06:50 مساءً - أقيم منذ ساعات عزاء وديع جورج وسوف النجل الأكبر للفنان جورج وسوف في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت .
وحرص عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على حضور العزاء، جاء من بينهم كلا من: إليسا، راغب علامة، ميريام فارس، وائل كفوري، عبد المنعم عمايري، قصي خولي والإعلامية وفاء الكيلاني .
وكان قد رحل وديع جورج وسوف عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .
وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .
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