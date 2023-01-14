شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى وراغب علامة يقدمان واجب العزاء فى وديع جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنانان علي تقديم واجب العزاء للنجم جورج وسوف في وفاة نجله وديع، الذي وافته المنية منذ أيام قليلة، حيث حرصت كل من النجمة نوال الزغبي وإليسا والنجم راغب علامة وقصي الخولي وملحم زين علي تقديم العزاء اليوم السبت الموافق 14 يناير والذي أقيم في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس منذ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتي السادسة مساءً.

وودع سلطان الطرب جورج وسوف، نجله الأكبر وديع فى كنيسة القديس نيقولاوس – الأشرفية، يوم الأحد الماضي وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه وقد أحاط به أبناؤه وأفراد عائلته ثم دفن وديع في سوريا.

قدم كل من النجوم وليد توفيق ورامى عياش وعاصى الحلانى ومروان خورى ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسى واجب العزاء السبت الماضى لسلطان الطرب جورج وسوف في وديع نجله الأكبر، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الجمعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا.

وشهدت الساعات الأخيرة فى وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف" وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.

ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبى معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".

وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق .