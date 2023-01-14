شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة وابنة فنان كبير راحل.. اعرف هى مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميريت الحريري، ابنة الفنان القدير الراحل عمر الحريري، عن صورة لها خلال فترة طفولتها الأولى وعمل مقارنة بينها وبين صورتها في الوقت الحالي.

ونشرت ميريت، الصورتين اللتين التقطتا في أوقات مختلفة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "صورة قديمة وصورة جديدة".



ميريت عمر الحريري

وسبق وكشفت الفنانة ميريت عمر الحريرى عن أمنيتها فى تجسيد شخصية جيهان السادات فى عمل فنى فى الفترة المقبلة، وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامية نيرمين جمال فى برنامج "ماليش في الكورة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أصبت بمرض خطير وعالجت نفسى بالفن، دخلت ورش تمثيل حتى أشغل نفسى وأستطيع الاستمرار فى العلاج وبالفعل تحقق لى الحلم ونجوت من المرض".

وعن والدها عمر الحريرى قالت ميريت: "طول عمر بابا مش بيحب الواسطة، فاكرة إنى دخلت مرور الإسكندرية عشان أعمل رخصة ولما عرضوا عليه يدونى الرخصة بدون امتحان رفض وأصر إنى أمتحن، ودايما كان يقولى أوعى تعملى حاجة غلط لأنى مش هساعدك، حافظى على نفسك وأنا عملت زيه مع ولادى".



ميريت عمر الحريري

وعن المعجبات بوالدها علقت ميريت: "عمري ما حسيت بالغيرة على والدى من المعجبات، وأمى عمرها ما غارت عليه كنا فاهمين طبيعة شغله، والمعجبات زمان كانوا بيجيوا البيت وكنا نستقبلهم عادى، طريقة الناس نفسها كانت مختلفة وفيها رقى واحترام".

وعن ذكرياتها مع عمر الحريرى قالت ميريت: "عيد ميلادى كان مع عيد ميلاد الزعيم عادل إمام وكنت بعمله في المسرح عشان بابا كان بيصور وقتها مسرحية شاهد ما شفش حاجة، واتخطبت في كواليس مسريحة الواد سيد الشغال، والدى ما كنش عنده وقت فاستقبل العريس فى المسرح وقروا الفاتحة على طول".