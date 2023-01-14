شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2023.. تعرف على عائلة أحمد العوضى فى مسلسل "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أحمد العوضى شخصية "جابر أبو شديد" ابن سوهاج الذى يحضر إلى القاهرة ويعمل ميكانيكى سيارات خلال أحداث مسلسل "ضرب نار" الذى يجمعه بزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ومع توالى الأحداث يتعرف جابر على مهرة (ياسمين عبد العزيز) وتنشأ قصة حب بينهما.

وتظهر خلال أحداث المسلسل عائلة جابر أبو شديد المكونة من والدته التى تجسد دورها الفنانة سهير المرشدى، أما شقيقه فيجسد دوره الفنان تامر مجدى فيما تظهر الفنانة الشابة تيسير عبد العزيز بدور شقيقته، أما فى الناحية الأخرى فتظهر ياسمين عبد العزيز بدور فتاة شعبية من شبرا ولديها شقيقها الذى يجسد دوره الفنان أحمد غزى.



مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



مسلسل ضرب نار



مسلسل ضرب نار

وغاب أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.