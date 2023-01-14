“بيشتغل في خدمة الغرف” .. تصريحات مفاجئة لنوال الزغبي عن نجلها

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 05:44 مساءً - كشفت الفنانة نوال الزغبي أن نجلها يعمل في الوقت الحالي بأحد الفنادق في خدمة الغرف وأن عمله له علاقة بدراسته، كما يحصل على راتب 300 دولار في الشهر .

أكدت نوال الزغبي خلال لقائها مع رودولف هلال عبر شاشة “LBCI” على أنها لا تعترض على عمل ابنها على الرغم من نجوميتها، وذلك لكي يكون رجلا وتزداد خبرته .

تابعت عن أهمية عمله: “الكورونا ما خلته يروح عالجامعة، وهذا الاختصاص لازم يكون على أرض الواقع” .

وأضافت نوال حول طبيعة شخصية نجلها: “بروح اشتريله أغراض من ماركات بيرجعني فيهن، بنزل اشتريله كذا شغلة ليقيسهن بيرجعني فيهن” .

وشاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” مؤخرا بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على خلفية حصولها على جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان “كاييل” بمدينة دبي .

ظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة اعتمدت بها على فستان باللون الأسود، مكشوفا من منطقة الصدر والكتفين وتركت شعرها منسدلا .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشادوا في تعليقاتهم بجمالها وجمال إطلالتها، فيما علق البعض على أن الفستان يبدو جريئا .

وأرفقت نوال الزغبي الصور بتعليق أعربت من خلاله عن تقديرها وسعادتها بالحصول على هذه الجائزة، كما قدمت الشكر للفريق المشرف على إطلالتها من مصمم الفستان إلى الماكياج والمجوهرات ومصفف الشعر وغيرهم .