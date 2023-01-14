حسام حبيب يحمل شيرين عبد الوهاب ويحتضنها في كواليس حفل الكويت

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 05:44 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار الفن والفنانين مقطع فيديو يجمع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في كواليس حفلها الأخير بالكويت .

ظهر حسام حبيب في الفيديو وهو يستقبل شيرين في الكواليس بعد انتهاء حفلها، وقام باحتضانها بقوة وحملها وسط الحاضرين، معربا عن سعادته بها وبأدائها في الحفل .

وكانت قد أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا في دولة الكويت مساء الخميس الماضي، وهو الحفل الأول لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة وعودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد انفصالهما .

يذكر أن حفل شيرين في الكويت كان من المقرر إقامته في 29 أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب دخولها إلى المستشفى وما تردد حول إيداعها بها من أجل علاجها من الإدمان .