قبل رحيله بلحظات.. تسريب آخر صورة لوديع ابن جورج وسوف من داخل المستشفى.. ملاحظة غريبة جدًا تظهر عليه!

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 05:44 مساءً - تصدر وديع، نجل الفنان السوري الكبير جورج وسوف، محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد رحيله في سن صغير، بسبب خطأ طبي تعرض له بعد خضوعه لعملية تكميم المعدة في لبنان.

وتعيش أسرة الفنان جورج وسوف حالة من الصدمة بعد رحيل وديع الابن الأكبر لسلطان الطرب، إثر مضاعفات العملية الجراحية التي خضع لها.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ وديع جورج وسوف قبل لحظات من إجرائه العملية الجراحية التي رحل بعدها مباشرة

أخر لقطات في حياة الراحل وديع جورج وسوف من داخل المستشفى

وظهر وديع بصحبة إحدي الفتيات وهي على الأرجح الطبيبة التي أجرت له العملية وكان مبتسما ولاحظ الجمهور عليه أنه يبدو متحمسًا للعملية

نجل جورج وسوف متحمس لإجراء عملية تكميم المعدة التي أودت بحياته

ووديع رحل عن عالمنا ولم يكن قد تزوج وذلك على الرغم من زواج أشقائه وأخرهم جونيور، والذي ينتظر مولودته الأولى من زوجته التي ارتبط بها العام الماضي، وهناك قصة حب عاشها وديع ولكنها كانت سببًا في عزوفه عن الزواج وعدم تكرار التجربة مرة أخرى.

ما لا تعرفه عن وديع جورج وسوف

وديع هو الابن الأكبر للفنان جورج وسوف من زوجته شاليمار، التي تعرف عليها في عمر 21 عاما أثناء إحيائه حفلا غنائيا، وتزوجها مدنيا في باريس، لأن أسرتها كانت ترفض زواجها من جورج وسوف، وأنجب منها وديع، وحاتم، وجورج جونيور.

ورغم امتلاك وديع صوتا مميزا يشبه صوت أبيه، إلا أنه لم يحترف الغناء، لكنه قدم أكثر من أغنية إحداها أهداها لوالده المطرب الكبير جورج وسوف.

ودرس وديع وسوف في مدرسة لويز فيغمان في بيروت بلبنان، وتخرج من الجامعة الأمريكية اللبنانية تخصص التسويق وإدارة الأعمال، عام 2005.

وبدأ نجل جورج وسوف حياته العملية في مجال التسويق، الذي ظل يعمل به إلى أن غادر الدنيا، بالإضافة إلى إدارة أعمال والده لفترة طويلة.

وكان وديع وسوف قد ارتبط عاطفيا بـ رولا شامية، الأمر الذي عارضه والده، بسبب أنها تكبره بأكثر من 12 عاما، وهذا ما كشفت عنه رولا شامية أثناء لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات، حيث قالت إنهما الآن تربطهما علاقة صداقة قوية، رافضة الإجابة عن سؤال: هل من الممكن أن تعود له أم لا؟.

وأجرى وديع وسوف عملية تكميم بالمعدة قبل أسبوع، ليستطيع إنقاص وزنه، إلا أنه أصيب بعدها بمضاعفات خطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشهدت حالته تدهورا كبيرا خلال الساعات الماضية، واستلزم ذلك نقل دم له، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة نجل جورج وسوف

توفي وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف، مساء السبت، بأحد المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

كشفت مصادر طبية داخل مستشفي مار يوسف في تصريحات صحفية؛ عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف .

وقالت المصادر ان نجل جورج وسوف دخل المستشفي مرة اخري بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام حيث تسبب ذلك في وجود نزيف له.

أعلن الفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع ؛ وذلك بعد ان وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي .

وكتب جورج وسوف عبر صفحته على فيسبوك: “المنتقل الي رحمته تعالي يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية ؛ يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل الظهر يوم الاحد ٨ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)؛الاشرفية .

وتابع: ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحه نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة”.

جورج وسوف يبكي رحيل نجله الأكبر

وكان من بين الألقاب التي اشتهر بها الفنان جورج وسوف هو “أبو وديع” نسبة لابنه الراحل من زوجته الأولى “شاليمار”.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤثرا للمطرب السوري جورج وسوف يتحدث فيه عن نجله وديع الذي توفي، الجمعة قبل الماضية، إثر مضاعفات عملية جراحية.

وقال سلطان الطرب خلال اللقاء المتداول له وهو يبكي على رحيل نجله: “هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوه”.

وأضاف الفنان السوري: “أنا مسميه على التليفون jesus وودي، هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع”.

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