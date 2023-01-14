«لابسة روب؟».. الجمهور يهاجم شيرين عبدالوهاب بسبب إطلالتها الأخيرة في حفل الكويت.. شاهد ماذا ارتدت!

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 05:44 مساءً - حظي حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب الذي أقيم في الكويت مساء أول أمس الخميس 12 يناير، باهتمام كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على متابعته، والتعليق على لقطاته المختلفة، والتفاعل مع ما جاء فيه، بداية من الكواليس التي سبقت صعودها على المسرح.

إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت

على عكس حفلها الذي عادت له بعد أن حلقت رأسها، وقتها أطلت بملابس اعتبرها البعض لا تليق بالمكان، أطلّت اليوم بفستان على شكل كاب بطبقات من الشيفون والذى وصفه الجمهور “بالروب”. واهتم بتصفيف شعرها طوني المندلق ومكياجها هالة عجم.

شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالكويت

وانتشر على السوشيال ميديا فيديوهات من كواليس تحضيراتها لحفلها خلال ارتداء الفستان وتصفيف شعرها ووضع اللمسات الأخيرة على مكياجها. وتناقل الجمهور فستان لعارضة ازياء تبين انه من توقيع يوسف الجسمي.

تعليقات الجمهور على إطلالة شيرين

كما كانت شيرين عبدالوهاب حديث السوشيال ميديا بإطلالاتها في هذه الليلة، حيث ارتدت فستانا آخر باللون الوردي.

نوبة ضحك لشيرين بسبب حسام حبيب

وخلال الحفل، مازحت شيرين جمهورها الكويتي، ووجهت سؤالاً للحاضرين: “عايزة أقولكم.. بتحبوا حسام ولا إيه؟ “، ليفاجئها الجمهور: “لأ ما نحبه”، “لأ”، “مش بنحبه”، لتدخل بعدها في نوبة من الضحك.

ويُعد هذا الحفل الأول لشيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الصحية الأخيرة وعودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.

تعليق شيرين على زيارتها لـ فضل شاكر

الحفل شهد حضورًا كثيفا من الجمهور الكويتي.. حيث قاموا بدعمها كالعادة ورحبوا بعودتها، وغنت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، وحرصت على تحية المطرب اللبناني، فضل شاكر.

فبعد الضجة التي أثيرت خلال الأسابيع الماضية عندما قامت بزيارة فضل شاكر في لبنان، علقت شيرين على المسرح أمام الجمهور موضحة سبب زيارتها لفضل.

وقالت ” زيارتي للفنان فضل شاكر زيارة عزيزة على قلبي وظباط وبيادة الجيش اللبناني على دماغي. وكشفت شيرين أن الفنان فضل شاكر وجه رسالة من خلالها للشعب الكويتي “فضل شاكر بيوصلكم سلام كبير جدًا”.

وتنوعت أغاني شيرين عبدالوهاب في حفلها بـ أرينا الكويت، بين الحديث والقديم من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها.

كما قدمت شيرين مقطع “أهرب من قلبي أروح على فين” من أشهر أغاني “كوكب الشرق” أم كلثوم، أغنية “دارت الأيام”.

وتتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي”، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد احتفلت مؤخرًا على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، وسط تفاعل الحضور معها على مدار أكثر من ساعتين متواصلة، حيث لبت النجمة مطالب الجمهور والذى طالبها بغناء مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها.

وحرصت الفنانة على تحية الحضور أكثر من مرة، وشارك فى الحفل الطفل محمد أسامة، حيث قام بالغناء مع سلطانة الطرب غناء أغنية “وانت ماشى فى سيناء حاسب”، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة “الغزالة رايقة”.

شيرين وحسام حبيب أمام النيابة للتحقيق

وكانت قد كشفت مواقع لبنانية عن أسرار جديدة فى التحقيق الذى جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما إلى الفنان فضل شاكر.

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمى بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددًا فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبناني حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.

وكشف الشاعر أحمد ماضي، كواليس التحقيق معه وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ، من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتهم للفنان فضل شاكر المطلوب من الحكومة اللبنانية.

وقال أحمد ماضى لـ et بالعربي: إن الأجهزة الأمنية استقبلتنا بشكل محترم لمدة عشر دقائق فقط، ودار الحديث معهما عن كيفية الدخول إلى المخيم، وكان القاضي متساهلا بشكل كبير معنا، وما حدث هو أمر روتيني اعتيادي ومر الأمر على خير، ولم يكن أى أزمات تعرضنا لها من جانب السلطات اللبنانية.

تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، عن تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتها للفنان فضل شاكر.

وأضافت عيسى: جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب ، بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا شديدًا على المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد زيارتها للفنان فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وطالب بعض اللبنانيين الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين، بشأن زيارتها لفضل، إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين.

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