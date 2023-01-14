بعد وفاة نجله “وديع” .. أنباء عن نية جورج وسوف اعتزال الغناء

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 05:44 مساءً - ترددت في الساعات القليلة الماضية أنباءا حول نية الفنان جورج وسوف اعتزال الفن والغناء، وذلك بعد وفاة نجله الأكبر “وديع” .

وكشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى حقيقة تلك الأنباء في تصريحات صحفية لها مشيرة إلى أن الفنان جورج وسوف حزين لدرجة كبيرة .

وقال سلطان الطرب للمقربين له أنه لن يتمكن من الغناء مجددا ولا يريد أن يسمع اسم “أبو وديع” على المسرح كما يردد الجمهور دائما في حفلاته .

وأضافت هنادي عيسى أن جورج وسوف سوف يقيم مؤتمرا صحفيا بعد أربعين “وديع” ليوضح هل سيعتزل الفن أم لا؟ .

وكان قد رحل وديع جورج وسوف عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .

وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .