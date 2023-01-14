كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 05:44 مساءً - ترددت في الساعات القليلة الماضية أنباءا حول نية الفنان جورج وسوف اعتزال الفن والغناء، وذلك بعد وفاة نجله الأكبر “وديع” .
وكشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى حقيقة تلك الأنباء في تصريحات صحفية لها مشيرة إلى أن الفنان جورج وسوف حزين لدرجة كبيرة .
وقال سلطان الطرب للمقربين له أنه لن يتمكن من الغناء مجددا ولا يريد أن يسمع اسم “أبو وديع” على المسرح كما يردد الجمهور دائما في حفلاته .
وأضافت هنادي عيسى أن جورج وسوف سوف يقيم مؤتمرا صحفيا بعد أربعين “وديع” ليوضح هل سيعتزل الفن أم لا؟ .
وكان قد رحل وديع جورج وسوف عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .
وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة نجله “وديع” .. أنباء عن نية جورج وسوف اعتزال الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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