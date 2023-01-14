في التعليق الأول لها بعد وفاة والدها .. ريم البارودي: “لن أنساك حتى ألقاك”

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 03:51 مساءً - نعت الفنانة ريم البارودي والدها الراحل بكلمات مؤثرة في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

كتبت ريم البارودي في منشورها من خلال خاصية الاستوري: “لن أنساك حتى ألقاك .. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي المهندس مجدي البارودي” .

تابعت كاشفة عن موعد العزاء: “ويقام العزاء غدًا السبت الموافق 14 يناير في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم” .

وكانت قد أعلنت الفنانة ريم البارودي وفاة والدها في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الأيام الماضية وتواجده بالعناية المركزة .

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر، وظهرت ريم البارودي في حالة انهيار فور وصول جثمان والدها إلى المسجد .