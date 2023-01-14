كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 03:51 مساءً - نعت الفنانة ريم البارودي والدها الراحل بكلمات مؤثرة في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
كتبت ريم البارودي في منشورها من خلال خاصية الاستوري: “لن أنساك حتى ألقاك .. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي المهندس مجدي البارودي” .
تابعت كاشفة عن موعد العزاء: “ويقام العزاء غدًا السبت الموافق 14 يناير في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم” .
وكانت قد أعلنت الفنانة ريم البارودي وفاة والدها في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الأيام الماضية وتواجده بالعناية المركزة .
وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر، وظهرت ريم البارودي في حالة انهيار فور وصول جثمان والدها إلى المسجد .
كانت هذه تفاصيل خبر في التعليق الأول لها بعد وفاة والدها .. ريم البارودي: “لن أنساك حتى ألقاك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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