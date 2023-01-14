أسعار تذاكر حفل أنغام الأول لها في مصر بعد تعافيها من أزمتها المرضية

القاهرة - لايف ستايل
تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي هو الأول لها في مصر بعد تعافيها من أزمتها المرضية الأخيرة.حفل أنغام سيقام يوم 3 فبراير المقبل، على مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال سيتي التجمع الخامس.
وكشفت الشركة المنظمة لحفل أنغام عن أسعار التذاكر.وقسمت أسعار تذاكر حفل أنغام في التجمع الخامس إلى 3 فئات: الفضية وسعرها 1250 جنيها، والذهبية وسعرها 1550 جنيها، والبلاتنيوم وسعرها 1850 جنيها.
وكانت أنغام تعرضت لأزمة صحية في ديسمبر الماضي، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.وكانت أنغام كشفت منذ عدة أيام، عن تعاونها مع الفنان حميد الشاعري في دويتو جديد من كلمات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وألحان حميد الشاعري، وسيتم الإعلان قريبا عن كل التفاصيل.
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