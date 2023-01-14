شكرا لقرائتكم خبر عن DMC تحتفل بمرور 6 سنوات.. مسلسلات نجحت على شاشاتها وأثرت فى وجدان الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل شبكة قنوات DMC بمرور 6 سنوات ناجحة على بثها، حيث كانت القناة الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عامًا بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربى، حيث حرصت الشبكة على تقديم وجبات متنوعة للجمهور منقسمة إلى برامج هادفة وترفيهية، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات التي أثرت في وجدان الجمهور المصرى والعربى على حد سواء، وخلال السطور التالية يستعرض الخليج 365 مجموعة من المسلسلات الناجحة وهى كالتالى:

أبو العروسة

عرض مسلسل أبو العروسة على شاشة DMC، واصبح هو العمل الرئيسى لكل الاسرة المصرية، إذ حقق انتشارا كبيرا على مستوى الاعمار السنية، حيث عرض على 3 اجزءا كاملة، وهو بطولة النجوم سيد رجب، سوسن بدر، مدحجت صالح، نرمين الفقى، ميدوعادل، ومحمود حجازى، وولء الشريف، ومجموعة من الممثلين الأخرين، تأليف وإخراج هانى كمال وكمال منصور.

يحيي وكنوز

"يحيى وكنوز".. مسلسل رسوم متحركة تاريخي يستعرض في حلقاته الفترة الزمنية القديمة (عصر الأسرار القديمة) مع وجود عدد من الأحداث التاريخية الهامة.

إلا أنا

يقدم المسلسل مجموعة من الحكايات المنفصلة المتصلة، جميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، حيث تتعرض لموضوعات متباينة تخص المرأة، وحقوقها، وعلاقتها بالمجتمع، وشارك في بطولته عدد من النجوم، وعلى رأسهم ريهام عبد الغفور، أورى جودة، حنان مطاوع، كندة علوش، أحمد صوفت، مصطفى درويش، جميلة عوض، درة، صبرى فواز، وآخرون، تأليف يسرى الفخرانى.

مسلسل أعمل إيه

مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل وبينا معاد

مسلسل "وبينا معاد" من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تنسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج ابراهيم حمودة.

مسلسل حلوة الدنيا سكر

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" خاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى 40 حلقة موزعة على 8 حكايات، وتم عرضه لأول مرة في شهر فبراير العام الماضى على قناة dmc، وأعيد عرضه بعد ذلك على قناة ON.

يعتمد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات بمشاركة أبطال مختلفين ويتولى اخراج العمل بالكامل خالد الحلفاوى، وتعرض كل حكاية على مدار الأسبوع. ويضم العمل حكايات "ساندى كراش"، "الجريمة لا تفيد"، "المتخصصة"، "لا سحر ولا شعوزة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، لو كنت يوم أنساك"، "قولى لأحمد"، "أمانى وتهانى".

مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسلات رمضان 2022

وعرضت قناة dmv 4 مسلسلات حصرية على شاشتها في شهر رمضان الماضى 2022، وهم العائدون بطولة أمير كرارة، ومسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، ومسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، ومسلسل ملف سرى بطولة هانى سلامة، بالأضافة إلى مسلسلات تم عرضها بالتزامن.