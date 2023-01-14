شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "كشك بشاى" و"قلبى ومفتاحه" بنادى السينما المستقلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي السينما المستقلة بالقاهرة 3 أفلام تسجيلية وروائية قصيرة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي يتم عرض الفيلم التسجيلي "كشك بشاي" إخراج كل من ماريان وكرستين حنا، والذي حصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الذي أقيم مرخرا.

كما يعرض ضمن الفعاليات الفيلم التسجيلي "قلبي ومفتاحه " إخراج مروة السورى والفيلم الروائي القصير"لحظة إخراج "زيد السبايلة" .

ومن المقرر أن يقام عقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقام شهرياً ، ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن فعالياته.



قلبي ومفتاحه



كشك بشاي



لحظة

فعاليات نادي السينما المستقلة

وشهدت فعاليات نادي السينما المستقلة ديسمبر الماضي عرض كل من الفيلم الروائى القصير "الراجل اللى بلع الراديو" إخراج ياسر شفيعى، وفيلم الروائى القصير "٦٠٠ كيلو" من إخراج محمد كوشى من بطولة الفنان طارق لطفى، والفيلم الروائى القصير "هدية لماما" إخراج إسلام الدسوقى.

تدور أحداث فيلم الرجل "اللى بلع الراديو" تدور أحداثه حول قصة خطأ طبى فادح يقع فيه أحد الأطباء، فيتسبب فى وقوع راديو داخل بطن مريض، مما أدى إلى دخوله فى حالة شديدة من الاكتئاب، الذى أصاب المحيطين به بالقلق، مضيفا: "الفيلم ليس كوميديا كما يتصور البعض، وإنما هو عمل ساخر، وعبثى، وموضوعه يختلف عن الشكل التقليدى للأفلام الكوميدية".

أما فيلم "٦٠٠ كيلو" فتدور أحداثه حول شاب ينطلق فى رحلة فردية بالدراجة من القاهرة إلى سفاجا وخلال الرحلة يتعرض للعديد من المواقف.

وعن فيلم هدية لماما تدور أحداثه حول قصة شاب ووالدته وهو يعانى من مرض التوحد والذى يعيق من عمله فى إى مكان ، يريد أن يقدم لوالدته هدية لرغبته فى اسعادها يتعرض لظروف تتنوع بين الحزن والفرح لينتهى الأمر بإحضاره لها بوكيه ورد على أنغام أحدى أغانى الفنانة شادية.