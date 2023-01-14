لن تصدّق من هي الفنانة الوحيدة التي حضرت جنازة والد “ريم البارودي” وساندتها في لحظات انهيارها! – صور

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 02:59 مساءً - رحل قبل ساعات والد الفنانة ريم البارودي، بعد صراع مع المرض ومكوثه في المستشفى الفترة الأخيرة من حياته.

وظهرت ريم البارودي متماسكة في بداية مراسم دفن الحثمان حتى انهارت في البكاء بشكل هيستيري وسط ترديدها مع السلامة يا بابا مع السلامة يا حبيبي.

زينة أول الحضور في جنازة والد ريم البارودي

وساندت الفنانة زينة وشقيقتيها الفنانة ريم البارودي، بعد رحيل والدها، إذ حرصت على أن تكون أولى الحضور في جنازة والد صديقتها «ريم»، حتى تساندها في تلك الأزمة وتشاطرها أحزانها.

وظهرت زينة في جنازة والد ريم البارودي – مرتديةً الحجاب، وتقف بجوار ريم البارودي، وتواسيها في محنتها، داعيةً الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يرزق أسرته الصبر والسلوان في محنتهم.

جنازة والد ريم البارودي

وشُيّعت أول أمس الخميس، جنازة والد ريم البارودي، وسط حضور مجموعة من الأهل والأصدقاء المقربين، وتساءلت الجماهير عن سبب غياب الفنانين عن الجنازة باستثناء الفنانة زينة التي حرصت على الحضور منذ اللحظات الأولى ومساندتها.

وانهارت ريم البارودي لحظة أدائها صلاة الجنازة على والدها، إذ ظهرت في الجنازة مرتدية الحجاب، وتسيطر عليها الصدمة والقهر لرحيل والدها، حيث حرص الحضور على تهدأتها، وفور انتهاء صلاة الجنازة؛ تحركت الفنانة إلى المقابر، لدفن والدها بمثواه الأخير.

وأقيمت صلاة الجنازة على والد الفنانة ريم البارودي عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر بمحافظ القاهرة.

ريم البارودي تطالب الجمهور بالدعاء لوالدها

وكانت ريم البارودي قد طالبت جمهورها بالدعاء لوالدها بعد نقله للمستشفى منذ أيام، بعد تدهور حالته الصحية.

ونشرت ريم البارودي صورة والدها، على خاصية ”القصص القصيرة”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وكتبت ريم على الصورة :” اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

وأضافت ريم: “يا رب يا رب يا رب قادر يا كريم يشفيك ويعفيك وتقوم بالسلامة بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء”.

وأعلن الكاتب هاني عزب، رحيل والد الفنانة ريم البارودي، حيث نشر صورة جمعت ريم البارودي ووالدها الراحل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلًا: رحيل والد الفنانة ريم البارودي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

من هي ريم البارودي؟

ممثلة مصرية معروفة، بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، واشتهرت بإثارة الكثير من الجدل داخل الوسط الفني أو خارجها سواء على مستوى حياتها الشخصية أو علاقتها بأصدقائها.

ولدت الفنانة ريم البارودي في السادس من شهر أكتوبر الأول سنة 1978 في محافظة القاهرة، لعائلة تعتبر من العائلات المرموقة في مصر واسمها الحقيقي هو “رهام مجدي مدحت البارودي”.

نشأت البارودي في عائلة فنية، حيث تجمعها صلة قرابة بالفنانة المعتزلة شمس البارودي فهي ابنة عم شمس البارودي، كما لها نفس الأصول السورية.

درست ريم جميع المراحل الدراسية في محافظة القاهرة حتى حصلت على الشهادة الثانوية مع معدل جعلها تكمل دراستها الجامعية في كلية السياحة والفنادق جامعة القاهرة، لكنها لم تعمل في هذا المجال مطلقا.

بدأت ريم البارودي مشوارها الفني وهي في عمر الخامسة عشر، عندما وقفت أمام عدسات الكاميرات من خلال الإعلانات، لكنها ابتعدت بعد ذلك لفترة طويلة قاربت 11 سنة بسبب انشغالها بالدراسة.

عادت لتبدع في أول عمل فني لها عندما قدم لها المخرج الكبير جلال الشرقاوي أول دور لها، وأسند إليها دور بطولة في مسرحية “دستور يا أسيادنا” التي كانت من بطولة الفنان أحمد بدير والفنانة حنان شوقي، وعرضت لأول مرة في عام 1995.

لفتت النجمة الأنظار نحوها من خلال الدور الذي قدمته في المسرحية، الأمر الذي جعل كبار المخرجين والمنتجين يقدمون العروض الفنية، لتحقق البارودي بعد الكثير من الشهرة في الدراما المصرية.

حياتها الشخصية

تعتبر الفنانة ريم البارودي من أكثر النجوم إثارة للجدل داخل الوسط الفني، خاصة عندما يتعلق الأمر في حياتها الشخصية، حيث اتهمت ريم باختــ طاف الفنان أحمد سعد من زوجته مستغلة صداقتها مع زوجته.

بدأت القصة عندما وقعت البارودي في حب المطرب أحمد سعد بعد علاقة صداقة قوية في الوقت الذي كان متزوج فيه من غيرها وتزوج منها بعد طلاق زوجته الأولى، لكن لم يستمر زواجهما سوى 21 يوما.

وأثار الثنائي الجدل حول مدة زواجهما، حيث صرح سعد خلال لقائه الإعلامي في برنامج “شيخ الحارة” والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر قناة القاهرة والناس قائلا:” الزواج لم يدم سوى 6 أيام”.

لترد عليه البارودي من خلال نفس البرنامج بأن الزواج دام 21 يوما، والانفصال تم عن طريق موافقة الطرفين، وكشفت ريم عن عدم تحملها العيش مع أحمد وكان قرار الانفصال أقوى.

لم تنتهي الأمور عند هذا الحد، حيث حصلت قصة أخرى مع صديقتها الفنانة سمية الخشاب عندما حصلت الأخيرة على رقم الفنان أحمد سعد بحجة وجود عمل فني يجمع الثنائي، لتتفاجئ ريم بزواج بإعلان زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.

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