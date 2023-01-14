“ملكة جمال”.. زوجة هشام ماجد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لهما سويا والجمهور يتفاعل! – شاهد الصور

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 02:59 مساءً - شارك الفنان هشام ماجد متابعيه صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

ظهر هشام في الصورة برفقة زوجته التي خطفت الأنظار بجمالها وعلق البعض على الصورة بقولهم :”اللهم بارك حلوين ولايقين على بعض” وكتب آخر :ربنا يخليكو لبعض زي القمر”.

فيما كتب هشام ماجد تعليقا على الصور تعليق رومانسي ولكن يحمل خفة ظله المعهودة: “كل سنة وانتي في نظري زي الدولار بيطلع مبينزلش”.

وفي الصور ظهر هشام بلوك جديد حيث بدا وقد ترك شعره الأبيض يظهر بوضوح في لحيته دون أن يحاول أن يداريه وهو ما علق البعض بأنه اصبح أكثر وسامة وأشادوا بجرأته في التعامل مع سنه الحقيقي بعكس الكثير من زملاءه الفنانين ممن يرفضون الاعتراف بعمرهم الحقيقي

فيلم تسليم أهالي

الجدير بالذكر أن الفنان هشام ماجد شارك مؤخرا في بطولة فيلم تسليم أهالي الذي عرض مؤخرا في السينمات .

شارك البطولة مع الفنان هشام ماجد عدد كبير من النجوم ومنهم دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد و لوسي ومحمد ممدوح تايسون ومحمد أوتاكا والفيلم من اخراج خالد الحلفاوي وتأليف شريف نجيب .

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات الغير متوقعة .

أعلن الفنان هشام ماجد في احدي اللقاءات عن سبب انجذابة للعمل موضحا أنه انجذب له بسبب فريق العمل دنيا سمير غانم، والمؤلف شريف نجيب، والمخرج خالد الحلفاوي وأكد أن وجود الرومانسية والأكشن والفانتازي في أحداثه كانت من عوامل موافقته على العمل.

تحدث أيضًا عن مشاركة الفنانة الراحلة عبد العزيز في العمل قائلا وجود الراحلة دلال عبدالعزيز جعل الناس وهي بتتفرج فيه سعادة وحزن ومشاعر متضاربة، وأيضا الأستاذ سمير غانم، وأتمنى العمل يكون تكريما لهما كما تم الإشارة لهما في نهاية تتر الفيلم.

3 أفلام جديدة لـ هشام ماجد

وعلى صعيد آخر، أعلن الفنان هشام ماجد خلال تصريحات صحفيه عن مشاركته في فيلم جديد يحمل اسم سوبر زيرو.

أوضح هشام ماجد أن الفنان أحمد أمين سيشارك معه في بطوله الفيلم فيلعب هشام ماجد في الفيلم دور “سوبر هيرو”، بينما يقوم أحمد أمين بدور “سوبر زيرو”

كذلك صرّح هشام ماجد أن الشركه المنتجه بدأت في التعاقد مع باقي الفنانين والمتوقع بدأ التصوير خلال العام الجاري 2023.

ويواصل النجم هشام ماجد تصوير أحداث فيلمه “فاصل من اللحظات السعيدة“، ويجسد ضمن أحداثه شخص يفقد الذاكرة ليواجه عددا من المواقف الكوميدية والعمل من إخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى.

وينتظر هشام ماجد عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذى انتهى من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية “هيبتا”، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، أسماء جلال وآخرين.

مسلسل اللعبة 4

يذكر أن الفنان هشام ماجد يقوم بتصوير الموسم الرابع من “مسلسل اللعبة” مع شيكو، والذي حقق نجاحاً كبيراً بأجزائه الثلاثة التي قدمت الفترة الماضية، من إخراج معتز التونى، وقال “ماجد” أنه متحمس لهذا الجزء الجديد ويتمنى أن تستمر السلسلة بنفس النجاح والقوة.

اللعبة شارك في بطولته كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم وهو من تأليف إبراهيم صابر وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل حول وسيم ومازو وهم زملاء منذ الطفولة يتنافسان ضد بعضهما دائماً وعندما يتقدمان في العمر ويقل التنافس بينهما يظهر شخص غامض يدفعهم للصراع مرة أخرى والمنافسة

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