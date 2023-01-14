الظهور الأول لمنة شلبي بعد أزمة المطار

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 02:59 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة جمعته بالفنانة منة شلبي في أحدث ظهور لها بعد أزمة إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة لحيازتها المخدرات، والتي هنأها من خلالها بمسلسها الجديد “تغيير جو” وعودتها إلى التصوير .

نشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وكتب في تعليقه عليها: “منة شلبي مبروك بداية تصوير مسلسلك” .

تابع: “بالنجاح والتوفيق مع صديقي المنتج صادق الصباح والمخرجة مريم عزت أبو عوف الغالية بنت الغالي الله يرحمه .. في انتظار مشروع قوي كالعادة” .

وعادت منة شلبي إلى استئناف تصوير مسلسلها “تغيير جو” في لبنان والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشاركها في بطولته الفنان إياد نصار .

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة مؤخرا بحبس الفنانة منة شلبي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 10 آلاف جنيه في القضية التي اتهمت فيها بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي .

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة محامي منة شلبي التي تغيبت عن الحضور في أولى جلسات محاكمتها، والذي التمس من المحكمة براءة موكلته من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش حقائب “شلبي” في المطار لم تتم في وجودها .

وأمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازتها للمخدرات “جوهر الحشيش” بقصد التعاطي، والتي تم ضبطها معها أثناء تواجدها في مطار القاهرة الدولي في شهر نوفمبر الماضي بعد قدومها من الخارج وأكدت التحريات بعد ذلك صحة الواقعة .

وأصدرت النيابة العامة بيانا لها حول تفاصيل هذا القرار، حيث أشارت إلى أنها استمعت ل 5 شهود من العاملين بالمطار والذين أكدوا على الواقعة، بالإضافة إلى ما أثبتته تسجيلات آلات المراقبة بدخول منة شلبي المنطقة الجمركية وبحوزتها المضبوطات داخل حقائبها .

كما أشار جهاز الأشعة الذي تم من خلاله فحص الحقائب إلى ظهور كثافات عضوية بداخلها .. فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهرين مخدرين وهما: (الحشيش والقِنَّب)، المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .