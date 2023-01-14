إنجي علي تكشف حقيقة ارتباط منة شلبي بتامر حبيب

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 02:59 مساءً - أعربت الإعلامية إنجي علي عن غضبها واستيائها من الشائعة التي تم تداولها مؤخرا حول ارتباط الفنانة منة شلبي بالسيناريست تامر حبيب .

نشرت إنجي علي صورة عبر حسابها على موقع “انستجرام” لخبر ارتباط منة شلبي بتامر حبيب جاء فيه: “الوحيدة اللي تامر قلبه دق ليها بعد ما كسر 58 سنة” .

ونفت إنجي علي هذا الخبر في تعليقها على الصورة، كاشفة عن العمر الحقيقي ل “حبيب” وآخر أخبار الفنانة منة شلبي والوضع الصحي لوالدة الأخيرة الفنانة زيزي مصطفى .

فقالت: “بجد مش قادرة أصدق ان وصلت الإشاعات والفتي لهذه الدرجة .. ارحموا الناس وسيبوهم فى حالهم، أولا منة شلبي بتصور مسلسلها لرمضان باسم (تغيير جو) ووالدتها فى المستشفى تعبانة” .

تابعت: “وتامر حبيب بيحضر حاليا لشغله ومشغول جدا، وتامر لسه كاسر ال 50 سنة جبتوا منين 58 دي .. أنا برد لأن تامر ومنة أصحابي وإخواتى وأنا بستغرب جدا من الكلام اللى بسمعه وإنه ليس له أساس من الصحة .. حقيقي استفزاز بس” .

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات القاهرة مؤخرا بحبس الفنانة منة شلبي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 10 آلاف جنيه في القضية التي اتهمت فيها بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي .

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة محامي منة شلبي التي تغيبت عن الحضور في أولى جلسات محاكمتها، والذي التمس من المحكمة براءة موكلته من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش حقائب “شلبي” في المطار لم تتم في وجودها .

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازتها للمخدرات “جوهر الحشيش” بقصد التعاطي، والتي تم ضبطها معها أثناء تواجدها في مطار القاهرة الدولي في شهر نوفمبر الماضي بعد قدومها من الخارج وأكدت التحريات بعد ذلك صحة الواقعة .

وأصدرت النيابة العامة بيانا لها حول تفاصيل هذا القرار، حيث أشارت إلى أنها استمعت ل 5 شهود من العاملين بالمطار والذين أكدوا على الواقعة، بالإضافة إلى ما أثبتته تسجيلات آلات المراقبة بدخول منة شلبي المنطقة الجمركية وبحوزتها المضبوطات داخل حقائبها .

كما أشار جهاز الأشعة الذي تم من خلاله فحص الحقائب إلى ظهور كثافات عضوية بداخلها .. فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهرين مخدرين وهما: (الحشيش والقِنَّب)، المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .