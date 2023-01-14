لجين عمران بإطلالات أنثوية وعصرية بتدرجات اللون الزهري

تتمتع لجين عمران بحس راقي ومتفرد في الموضة ينعكس من خلال أزيائها الفاخرة التي تختارها بعناية لتتألق في كل ظهور لها بإطلالة تحبس الأنفاس، وجاء آخر ظهور للإعلامية السعودية خاطفا باللون الزهري الفاقع الذي عبرت عن عشقها له، كما أطلت سابقا في العديد من المناسبات بستايلات مختلفة بتدرجات اللون الزهري الحالمة، والتي نسقتها بأسلوب أنثوي مفعم بالرقة والأنوثة.

وخطفت لجين عمران الأنظار في أحدث ظهور لها من خلال صور جديدة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" وهي متألقة بلوك أنثوي خاطف من Dolce and Gabbana، فتألقت الإعلامية السعودية بطقم بسيط وجذاب في نفس الوقت باللون الفوشيا، مكون من بنطلون ضيق مزين بجيوب جانبية مع توب بنفس اللون مميز بياقة عالية، مع لمسة مميزة من الأكمام الجلدية الطويلة باللون الأسود مصممة على شكل قفاز مع أذرع منتفخة تزينها الثنيات، ومنحت هذه اللمسة إطلالة لجين طابعا عصريا ملفتا، وتزينت الإعلامية الشهيرة مع هذا اللوك بعقد ذهبي متدلي وحلق من Bulgari، كما سحبت الجزء الأمامي من شعرها للخلف بأسلوب منتفخ مع ترك خصلات شعرها المموجة منسدلة وتزينت بمكياج ناعم قامت بوضعه بنفسها بالإضافة إلى تسريح شعرها دون الاستعانة بمصفف شعر.

وقد أطلت لجين عمران مؤخرا بلوك مشابه باللون الفوشيا كذلك، نسقته من بنطلون بأرجل واسعة مع خصر عالي مزين بالكسرات وحزام رفيع باللون الأسود، وأكملت اللوك بتوب ضيق بنفس اللون بأكمام طويلة وياقة مستديرة مغطى بالترتر اللامع منحها بريقا وجاذبية، ونسقت لجين مع إطلالتها حقيبة يد جلدية باللون الأسود، كما تركت شعرها منسدلا بشكل مموج زادها أنوثة.

لجين عمران بدت متوهجة بفستان مرصع باللون الوردي من توقيع D'AngelAnn، تميز بتصميم ضيق بأكمام طويلة مع فتحة ياقة على شكل حرف الـV، كما تميز بشق جانبي مائل، وانتعلت صندل حريري باللون الزهري من Alexandre Vauthier، واكتفت لجين بأقراط ماسية متدلية مع هذا الستايل، وكانت تسريحة الشعر الويفي متناغمة مع إطلالاتها بشكل أنيق.

وفي عيد ميلادها اختارت لجين فستان مخملي باللون الوردي الناعم من توقيع شربل كرم، تميز بتصميم أنثوي غني بالتفاصيل الرقيقة بياقة مربعة وخصر محدد بشريط فضي لامع، وزمزمة جانبية تزين الخصر بالثنيات تعلو الشق الجانبي الذي يكشف عن ساقها، وازدادت جاذبية الفستان بقفاز طويل من المخمل الأسود وذيل خلفي منسدل، واكتملت أناقة الإعلامية السعودية بمجوهرات ماسية فخمة من Cartier وحذاء فضي بالكعب العالي.

وخطفت لجين عمران الأنظار مؤخرا بفستان أنيق باللون الزهري بتوقيع شربل كرم، تميز بياقة مربعة وخصر محدد مع أكمام طويلة مزينة عند المعصم بطبقة كثيفة من الريش منحتها الكثير من الأنوثة، وفي ظهور آخر أطلت لجين عمران في عرض Messika للمجوهرات بفستان باللون الزهري الفاتح من توقيع NERVI، تميز بقصة منسدلة متداخلة عند الخصر مع عقدة جانبية، وزين الفستان عند المعصم بطبقة كثيفة من الريش بنفس لون الفستان، وانتعلت الإعلامية السعودية مع إطلالتها حذاء شفاف مرصع.



وتألقت لجين عمران أكثر من مرة بستايل أنثوي رقيق بالدونتيل الفاخر بتدرجات مختلفة باللون الزهري، حيث شاهدناها متألقة بجمبسوت أنيق من الدونتيل باللون الفوشيا، شبيه في تصميمه بالروب بحزام حريري معقود وياقة مثنية مع جيب جانبي صغير وأرجل عريضة، وتميز كذلك بأكمام طويلة مزينة بالريش، وحملت مع هذا اللوك حقيبة يد سوداء من Dior، وفي ظهور آخر خطفت لجين عمران الأنظار بلوك مشابه من توقيع Femme Fatale عبارة عن فستان مفتوح مزين كذلك بالريش عند المعصم، انتعلت معه حذاء شفاف مرصع بالكعب العالي وتزينت بأكسسوارات ماسية براقة.



وأطلت لجين عمران بستايل خاطف بأسلوب Street style نسقته من بنطلون قصير من المخمل الأسود تميز بأرجل واسعة تصل لطول الركبة، مع بليزر قصير مزين بنقشة الكاروهات باللون الوردي الفاتح، تميز بتصميم كلاسيكي أنيق ومزين بحزام أسود رفيع وجيوب صغيرة، وأكملت لجين هذا اللوك بحذاء جلدي عالي الساق بنفس لون البليزر، وحملت حقيبة يد باللون الأسود ولإضفاء مزيد من الجاذبية للوك ارتدت قبعة دائرية سوداء ونظارة شمسية، وأطلت كذلك بستايل البدلة النسائية الأنيقة باللون الفوشيا نسقتها مع قميص أسود وحددت خصرها بحزام جلدي باللون الأسود كذلك.

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