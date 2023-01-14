شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شلبى" يتخطى 5 ملايين جنيه إيرادات فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شلبي" إيرادات أمس الجمعة من شباك التذاكر بدور السينما المصرية بلغت نحو 681 ألف جنيه مصري، ليبلغ مجموع إيراداته منذ طرحه قبل 10 أيام أكثر من 5 ملايين ونصف مليون جنيه.

فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وكان كريم محمود عبد العزيز والمطرب الشعبى طرحا مؤخرا أغنية ترويجية جديدة لفيلم شلبي، جاءت بعنوان "فين الضحكة" والتي تجمعهما لأول مرة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

أغنية صابر بفيلم شلبي

حققت أغنية "صابر" التى طرحها صناع فيلم "شلبى" ضمن الخطة الدعائية للفيلم، نجاحا كبيرا، غناء بطل العمل كريم محمود عبد العزيز والطفلة سيليا سعد.

وأعربت الطفلة سيليا عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى الفيلم والأغنية، قائلة لـ"الخليج 365" إن ترشيحها فى الفيلم جاء من الشركة المنتجة والمخرج بيتر ميمى، وأن دورها لم يتواجد منذ البداية فى السيناريو.

وتابعت أن فيلم شلبي هو أول مشاركة حقيقية لها، وأن تلك التجربة حققت بعض أحلامها حيث شاركت في التمثيل بالإضافة إلى الغناء والاستعراض، وأنها تتمنى أن تصبح فنانة استعراضية كبيرة وأن الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم هي مثلها الأعلى، موضحة أن الكواليس مع نجوم الفيلم كانت ممتعة.