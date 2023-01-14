عروض مسرحية للكويت والمغرب والأردن بمهرجان المسرح العربى اليوم

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الجمعة 13 يناير ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي في يومه الخامس بالدار البيضاء ثلاثة عروض مسرحية تبدأ الساعة الرابعة بتوقيت الدار البيضاء بمسرح محمد زفزاف والعرض المسرحي الأردني (فاصل زمني) للمخرج محمود الزغول، وفي الساعة السادسة بمسرح مولاي رشيد يعرض المسرحية المغربية (بريندا) للمخرج أحمد أمين الساهل، وآخر عروض اليوم هو العرض المسرحي الكويتي (آي ميديا) للمخرج سليمان البسام.

وتستمر جلسات المؤتمر الفكري حول التجارب المسرحية المغربية ويتحدث اليوم الدكتور عبد المجيد شكير والمخرج أمين ناسور والفنان عبد الحق الزروالي والفنانة لطيفة أحرار والفنان لحسين أحساني.

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" للمخرجة كارول العقاد، والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول العقاد، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، اضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان "اشتغالات المسرحي علي قضاياه"، وكذلك تشارك الدكتورة نجوي عانوس في لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي، والدكتور نبيل بهجت في عضوية لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال ، كما فازت الباحثتان المصريتان د. أسماء بسام، ود. مروة وهدان بجوائز البحث العلمي، وفي مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال فاز ثلاثة مؤلفين مصريين.

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.