شكرا لقرائتكم خبر عن كريسى تيجن تنجب طفلها الثالث من زوجها جون ليجند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنجبت كريسى تيجن طفلاً ثالثًا من زوجها جون ليجند، وأخبر الأخير الجمهور أثناء أدائه في حفل موسيقى خاص ليلة الجمعة، وكشف عن أنه وزوجته رحبوا بـ"الطفل الصغير هذا الصباح"، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

قال المغني "يا له من يوم مبارك"، مضيفًا: أنه على الرغم من أنه لم ينم كثيرًا، إلا أنه شعر بالنشاط بعد أن قضى الكثير من الوقت بجانب كريسي في المستشفى، وجاءت الأخبار السعيدة بعد عامين تقريبًا من فقدان كريسى وجون، ابنهما جاك بعد 20 أسبوعًا من حملها، وكشفت لاحقًا أن وفاة ابنها الراحل كانت نتيجة إجهاض منقذ للحياة، وليس إجهاضًا كما ذكرت في الأصل.

وأوضحت أنها اتخذت "القرار الصعب" بإنهاء الحمل بعد أن بعد أخذ رأى زوجها بالأمر، وقالت: "لقد كانت عملية إجهاض.. إجهاض لإنقاذ حياتي لطفل لم يكن لديه أى فرصة على الإطلاق.. لكي أكون صادقة".



الزوجين

الزوجين لديهم 3 أطفال الان

كريسى تيجن، التي تزوجت من جون منذ 2013، تشاركه فى طفين أخرين، هما ابنتها لونا، ستة أعوام، وابنها مايلز، أربعة أعوام.

حضور العرض الخاص بفيلم A New Legacy

وعلى جانب آخر، كان النجم العالمي جون ليجند، حرص علي حضور العرض الخاص لفيلم Space Jam: A New Legacy ، في لوس أنجلوس، وظهر ليجند وحيدا بدون زوجته كريسي تيجن والتي تورطت في أزمة تنمر بعد ظهور تغريدات لها تتنمر فيها علي كورتني ستودن والتي كانت وقتها لاتزال قاصر.

الشركة المنتجة لفيلم Space Jam: A New Legacy طرحت الفيلم في السينمات 16 يوليو الجاري، واشترط علي الحضور تلقي لقاح فيروس كورونا أو إثبات أنهم لم يعانون من أعراض الفيروس.

والعمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".